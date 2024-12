(VTC News) -

Chất liệu bạc được ưa chuộng từ Tây sang Đông. Trong văn hóa phương Đông, bạc được coi là có khả năng "tránh gió", phòng cảm lạnh và các loại bệnh tật do thay đổi thời tiết. Vì thế, người xưa thường cho trẻ đeo vòng bạc để trẻ được khỏe mạnh.

Trong văn hóa phương Tây, bạc là kim loại tượng trưng cho Mặt trăng, đại diện cho sự thuần khiết, bảo vệ và may mắn. Việc đeo trang sức bằng bạc được coi là cách để mang lại sự bảo vệ tinh thần và thể chất.

Ngày nay, nữ trang bằng bạc vẫn rất được ưa chuộng.

Đeo vòng tay bạc ở tay trái hay tay phải?

Theo quan niệm dân gian, bạc có khả năng chống lại năng lượng tiêu cực và tà ma. Đó là lý do người ta thường đeo vòng bạc cho trẻ nhỏ để tránh tà khí và bảo vệ sức khỏe. Nhiều người coi vòng bạc là vật phẩm phong thủy có tác dụng thu hút năng lượng tốt, đẩy lùi năng lượng xấu, mang lại may mắn và bình an.

Với quan niệm đó, có người cho rằng nên đeo vòng bạc ở tay trái vì tay trái thường được coi là nơi nhận năng lượng tốt. Đặc biệt, trong các dịp quan trọng như đi dự lễ, ký kết hợp đồng hoặc bắt đầu công việc mới, nhiều người đeo vòng tay bạc ở tay trái để cầu may mắn.

Tay phải được cho là liên quan đến việc xua đuổi năng lượng tiêu cực, vì thế một số người đeo vòng bạc ở tay phải với mục đích tránh tà khí hoặc bảo vệ bản thân khỏi những tác động xấu trong môi trường xung quanh.

Đeo vòng tay bạc ở tay trái hay tay phải? (Ảnh: Vòng bạc cho bé)

Tuy nhiên, những tác dụng nói trên chỉ là niềm tin dân gian, chưa từng được chứng minh bằng các bằng chứng khoa học. Vì vậy nên đeo vòng tay bạc ở tay trái hay tay phải với ý nghĩa phong thủy là điều tùy thuộc vào quan niệm của mỗi người.

Còn ở khía cạnh thực tế, nên đeo vòng bạc ở tay trái nếu bạn là người thuận tay phải, vì nếu đeo ở tay trái thì sẽ gây vướng víu, bất tiện khi làm việc. Ngược lại, nếu bạn thuận tay trái, đeo vòng bạc ở tay phải sẽ phù hợp hơn, tránh cản trở công việc, khiến vòng bị ma sát với những đồ vật khác và bị sây sát.

Tóm lại, đeo vòng tay bạc ở tay trái hay tay phải tùy thuộc vào sở thích cá nhân, làm sao để bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu và tự tin là được.

Đeo vòng bạc có giúp tránh gió và giải độc?

Chuyên gia hóa học, PGS.TS Bùi Thị An từng trả lời tờ Khám Phá: “Trên thế giới, từ thời cổ đại đã có kết luận bạc và ion bạc có thể khử chất độc như nấm, vi khuẩn, virus, dùng bạc để khử độc. Thậm chí, trong cung đình ngày xưa, vua chúa vẫn dùng bạc để làm đũa hay bát nhằm tránh bị bỏ độc”.

Tuy nhiên, tác dụng tránh gió hay giải độc trực tiếp của việc đeo vòng tay bạc không được chứng minh một cách khoa học và rõ ràng. Về quan niệm của dân gian rằng ai đeo vòng bạc bị đen xỉn chứng tỏ cơ thể không khỏe và ngược lại, chuyên gia này cho biết, vòng bạc bị đen lại là do bạc hấp thụ một số chất để tạo thành muối. "Tuy nhiên, muối đó để gây độc thì khó, tôi chưa biết đến điều này”, bà Bùi Thị An nói.

Bạc có khả năng phản ứng với nhiều chất khác nhau, bao gồm cả một số hợp chất độc hại. Bạc có thể thay đổi màu sắc, chuyển từ sáng bóng sang màu xám hoặc đen, đây là dấu hiệu cho thấy bạc đã phản ứng với lưu huỳnh hoặc một số hóa chất khác trong môi trường.

Tuy nhiên, việc bạc chuyển màu không đồng nghĩa với việc nó hấp thụ và loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Thực tế, đây chỉ là phản ứng hóa học bề mặt giữa bạc và các chất trong không khí hoặc từ mồ hôi, và nó không trực tiếp giải độc như nhiều người vẫn tưởng.

Đeo vòng bạc có nhiều lợi ích về sức khỏe. (Ảnh: Vòng bạc cho bé)

Việc đeo vòng tay bạc có thể không trực tiếp giải độc hay ngăn ngừa bệnh tật, nhưng nó mang lại giá trị về mặt tinh thần, giúp người đeo cảm thấy an tâm và được bảo vệ. Đây cũng là lý do tại sao vòng tay bạc vẫn được ưa chuộng.

Lưu ý khi sử dụng vòng bạc:

- Cần vệ sinh vòng bạc định kỳ để giữ được độ sáng bóng và loại bỏ chất bẩn.

- Bạn nên lựa chọn loại bạc chất lượng cao (bạc 925) để đảm bảo độ bền và an toàn cho da.