Sáng 13/4, tại trụ sở Chính phủ, ngay sau cuộc hội đàm rất thành công và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan của hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã có cuộc gặp gỡ báo chí.

Thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Robert Fico và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Slovakia sang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Chuyến thăm của Thủ tướng Robert Fico diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Thủ tướng Slovakia là vị khách đầu tiên mà Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đón trên cương vị Thủ tướng Chính phủ; cũng là nhà Lãnh đạo cấp cao EU đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng, đây là minh chứng sống động cho sự coi trọng của cá nhân ngài Thủ tướng và Chính phủ Slovakia dành cho Việt Nam, thể hiện tình cảm hữu nghị truyền thống, gắn bó, thủy chung, chân thành, tin cậy giữa hai nước.

Hai Thủ tướng gặp báo chí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trong không khí chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện.

"Với tầm nhìn chung và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một thời kỳ mới phát triển sâu rộng hơn, toàn diện hơn, thực chất hơn, đột phá hơn, tôi và Ngài Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác chiến lược", Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ.

Hai Thủ tướng đã thống nhất chỉ đạo Bộ Ngoại giao hai nước khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Slovakia để tạo bước chuyển mới về chất trong hợp tác song phương, thật sự là khuôn khổ hợp tác mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico.

Để cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược, các cơ quan của hai bên đã trao đổi 6 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như chính trị-ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác địa phương. Dự kiến chiều 13/4, các doanh nghiệp hai nước sẽ ký kết trên 10 thỏa thuận về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an ninh, y tế, du lịch, đóng tàu...

Triển khai quan hệ hợp tác phù hợp với luật pháp của mỗi nước và luật pháp quốc tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu trong thời gian tới, hai bên đã thống nhất cao về việc thúc đẩy hiệu quả các nhóm giải pháp sau.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Slovakia lên Đối tác chiến lược.

Thứ nhất, tăng cường tin cậy chính trị, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước.

Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh (Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Nhân dân); nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có. Hai bên khẳng định đã luôn triển khai quan hệ hợp tác phù hợp với luật pháp của mỗi nước và luật pháp quốc tế.

Hai bên cũng chia sẻ tầm nhìn chung về một thế giới đa cực, dựa trên luật pháp quốc tế; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Về vấn đề Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, tự do hàng hải; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Thứ hai, hai bên cam kết tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư.

Hai bên cam kết phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban liên Chính phủ; khuyến khích thành lập các tiểu ban chuyên ngành để tháo gỡ kịp thời các rào cản, vướng mắc trong hợp tác. Việt Nam hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Slovakia tăng cường hiện diện tại Việt Nam trong các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực Slovakia có thế mạnh như công nghiệp phụ trợ, công nghiệp cơ khí, công nghiệp ô tô, hóa chất, y tế, nông nghiệp, chế biến thực phẩm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Chính phủ Việt Nam cũng sẽ khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam đầu tư sang Slovakia, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xe điện; đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng Slovakia thúc đẩy thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và sớm hiện thực hóa Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) nhằm tạo lập một môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thứ ba, hai bên cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh tương xứng với mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng và an ninh phi truyền thống.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học mũi nhọn như chuyển đổi số, bán dẫn, công nghệ lượng tử và robotics.

Thứ năm, mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân, văn hóa – du lịch.

Hai bên thống nhất sẽ khôi phục và mở rộng các chương trình học bổng, thiết lập mạng lưới kết nối trực tiếp giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của hai nước. Hai bên nhất trí sớm đàm phán Hiệp định mới về lao động nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thúc đẩy sự dịch chuyển của lực lượng lao động tay nghề cao từ Việt Nam sang Slovakia.

"Chúng tôi hoan nghênh và tạo điều kiện kết nối sâu rộng giữa các địa phương hai nước; nghiên cứu chính sách thuận lợi hóa thủ tục xuất nhập cảnh. Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn Slovakia đã công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số thứ 14, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để bà con an tâm hội nhập, đây cũng là cầu nối tăng cường, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước", Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của hai Chính phủ, cùng sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Slovakia sẽ góp phần mang lại sự phồn vinh cho hai dân tộc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Slovakia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về điện hạt nhân

Về phần mình, Thủ tướng Slovakia một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị mà phía Việt Nam dành cho đoàn và cuộc trao đổi mang tính xây dựng giữa hai đoàn đại biểu.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Slovakia chúc mừng sự phát triển vượt bậc, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được; cho biết phía Slovakia rất chú ý theo dõi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ các nghị quyết, kế hoạch phát triển của Việt Nam với định hướng chuyển mạnh từ "lượng" sang "chất".

Một số hoạt động bên lề của hai Thủ tướng.

Theo Thủ tướng Robert Fico, hai nước không có vướng mắc gì trong quan hệ chính trị; hai bên có cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác cùng có lợi, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam -Slovakia và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU. Ông một lần nữa gửi lời mời Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm Slovakia trong thời gian sớm nhất.

Theo ông, Việt Nam không chỉ là người bạn của Slovakia, mà còn là đối tác thương mại lớn nhất ở Đông Nam Á, phía Slovakia muốn tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam. Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm này, phía Slovakia có đoàn doanh nghiệp lớn và kỳ vọng các cuộc trao đổi, diễn đàn giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ mang lại kết quả cụ thể, đóng góp quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. "Tất cả các hoạt động hợp tác kinh tế sẽ được hai Chính phủ ủng hộ", ông nói.

Bày tỏ vui mừng được biết Việt Nam triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân, Thủ tướng Robert Fico cho biết phía Slovakia sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực này, cũng như công nghiệp quốc phòng.

Ông cũng cho biết người dân Slovakia rất thích du lịch tại Việt Nam và bày tỏ trân trọng chính sách miễn thị thực mà phía Việt Nam dành cho các khách du lịch Slovakia tới Việt Nam. Ông mong muốn sớm thúc đẩy đường bay thẳng giữa Slovakia tới Hà Nội và TPHCM, qua đó thúc đẩy du lịch nhiều hơn nữa.

Trong lĩnh vực giáo dục, hai bên có thể đào tạo thêm nhiều chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và nhiều lĩnh vực hợp tác khác; phía Slovakia mong muốn có thêm nhiều người trẻ Việt Nam sang Slovakia học tập.

Thủ tướng Robert Fico một lần nữa bày tỏ vui mừng tới thăm Việt Nam và mong muốn được đón nhiều hơn nữa các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Slovakia, trong đó có chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng.