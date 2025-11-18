Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia

Sáng 18/11, nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngài Robert Kalinak, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia, thăm chính thức Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón và cuộc hội đàm.
Đại tướng Phan Văn Giang và ngài Robert Kalinak giới thiệu thành phần đoàn của mỗi bên.
Trước khi bước vào phòng hội đàm, hai đoàn chụp ảnh lưu niệm, thể hiện tình cảm trọng thị và sự coi trọng quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu khái quát lịch sử hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Slovakia, nhấn mạnh nền tảng hữu nghị truyền thống và những bước phát triển tích cực trong nhiều năm qua.
Đại tướng Phan Văn Giang và Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia Robert Kalina.
Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Slovakia có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025). Đây là cơ hội tạo xung lực mới cho hợp tác quốc phòng song phương, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng ký năm 2015.
Đại tướng Phan Văn Giang tái khẳng định Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”, mong muốn mở rộng hợp tác quốc phòng song phương và đa phương trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình và ổn định chung. Nhân dịp này, Việt Nam trân trọng mời Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia cùng các cơ quan và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng nước bạn tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào cuối năm 2026.
Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn Slovakia sẽ đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng một số hoạt động đối ngoại quốc phòng khác.
