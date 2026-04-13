Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia

Hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng ổn định. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,73 tỷ USD, năm 2025 đạt 1,78 tỷ USD. Slovakia đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) vào tháng 2/2023. Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 140,87 triệu USD. Việt Nam hiện có 1 dự án đầu tư tại Slovakia với tổng vốn 447.000 USD. (Trong ảnh: Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội đàm)