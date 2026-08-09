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Xuất bản ngày 09/08/2026 04:40 PM
Xuất bản ngày 09/08/2026 04:40 PM

XSKT 9/8 - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 9/8/2026

Diệu Hân
Diệu Hân
(VTC News) -

XSKT 9/8, kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 9/8/2026, xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 9/8/2026, xổ số Kon Tum 9/8.

Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 9/8/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSKT 9/8/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKT 9/8 - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 9/8/2026 - Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2026

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 9/8/2026.

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 9/8/2026.

Xem lại kết quả xổ số Kon Tum gần đây

- XSKT 2/8/2026

Giải đặc biệt xổ số Kon Tum ngày 2/8/2026 được xác định là 375859. Chi tiết kết quả các hạng giải như sau:

XSKT 2/8, kết quả xổ số Kon Tum ngày 2/8/2026.

XSKT 2/8, kết quả xổ số Kon Tum ngày 2/8/2026.

- XSKT 26/7/2026

Tại kỳ quay số ngày 26/7/2026, xổ số Kon Tum ghi nhận giải đặc biệt mang số 734892. Kết quả từ giải tám đến giải đặc biệt được công bố như sau:

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 26/7/2026.

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 26/7/2026.

- XSKT 19/7/2026

Kỳ mở thưởng xổ số Kon Tum ngày 19/7/2026 có giải đặc biệt là 359736. Các hạng giải còn lại có kết quả như sau:

XSKT 19/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 19/7/2026.

XSKT 19/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 19/7/2026.

- XSKT 12/7/2026

Ở kỳ mở thưởng ngày 12/7/2026, giải đặc biệt xổ số Kon Tum mang số 613301. Chi tiết từng hạng giải được ghi nhận như sau:

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 12 tháng 7 năm 2026.

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 12 tháng 7 năm 2026.

- XSKT 5/7/2026

Dãy số 818561 trúng giải đặc biệt xổ số Kon Tum trong kỳ mở thưởng ngày 5/7/2026. Kết quả các hạng giải cụ thể như sau:

XSKT 5/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 5/7/2026.

XSKT 5/7, kết quả xổ số Kon Tum ngày 5/7/2026.

- XSKT 28/6/2026

Xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026 xác định giải đặc biệt mang số 738732. Kết quả đầy đủ các hạng giải như sau:

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026.

Kết quả xổ số Kon Tum ngày 28/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt, giá trị mỗi giải là 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Quảng Nam, Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 9/8/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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