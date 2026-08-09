Hà Nội: Cháy cơ sở phế liệu trên đường 25m, huy động máy xúc phá dỡ tôn quây

(VTC News) -

Khoảng 14h ngày 9/8, một cơ sở thu mua phế liệu trên đường 25m, phường Thanh Liệt, Hà Nội bị cháy. Lửa bùng phát nhanh, tạo cột khói đen dày đặc bao phủ khu vực.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, khói lan rộng và dày khiến việc tiếp cận đám cháy gặp khó khăn. Nhiều người đứng bên ngoài theo dõi, không thể vào trong để hỗ trợ dập lửa.

Ngọn lửa sau đó lan sang khu lán tạm nằm liền kề. Khu vực này trước đây được sử dụng làm quán bia nhưng đã dừng hoạt động và bỏ không trong thời gian dài.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều 3 xe chữa cháy, 1 xe téc chở nước cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Khu vực xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: Đ.H.)

Khoảng 14h30, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn; không ghi nhận thiệt hại về người.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, máy xúc được huy động đến hiện trường để phá dỡ phần tôn quây, phục vụ công tác xử lý. Khu vực xung quanh được lực lượng chức năng phong tỏa để kiểm tra.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân gây cháy đang được các cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng huy động máy xúc há dỡ phần tôn quây, phục vụ công tác xử lý. (Ảnh: Đ.H.)

Đây là lần thứ hai trong khoảng 2 tuần trên đường 25m phường Thanh Liệt xảy ra hỏa hoạn. Chiều 25/7, vụ cháy lớn bùng phát tại cụm công trình xây dựng trên tuyến đường này.

Công an TP Hà Nội huy động 12 xe cứu hỏa cùng hơn 70 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ để khống chế hoàn toàn đám cháy.

Đến khoảng 19h32 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng 19h45, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Theo Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn cháy lan, bảo vệ an toàn hơn 1.000m² diện tích kho và các công trình lân cận.