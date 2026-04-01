Màn 'đổi vai' chưa từng có: 4 MC đình đám VTV thi Đường lên đỉnh Olympia

(VTC News) -

Trong chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba lên sóng vừa qua, khán giả được chứng kiến màn “đổi vai” đầy thú vị khi loạt MC, BTV quen thuộc bất ngờ trở thành thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia.

MC Trần Ngọc, MC Tuấn Tú, BTV Bạch Dương và BTV Lưu Minh Vũ thi "Đường lên đỉnh Olympia" phiên bản đặc biệt.

Sự xuất hiện của bốn gương mặt quen thuộc gồm MC Trần Ngọc, MC Tuấn Tú, BTV Bạch Dương và BTV Lưu Minh Vũ không chỉ mang đến tiếng cười mà còn gợi lại ký ức về một thời hoàng kim của các gameshow trên VTV3. Đây đều là những MC, BTV từng gắn bó với nhiều chương trình đình đám như Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Hành trình văn hóa hay Ô cửa bí mật.

Điểm đặc biệt của phiên bản Olympia này nằm ở hệ thống câu hỏi đều xoay quanh những chương trình từng ghi dấu ấn trên sóng VTV3.

Ngay từ những câu hỏi đầu tiên, không khí trường quay đã trở nên sôi động. Khi được hỏi về chương trình âm nhạc thiếu nhi ra đời năm 2007, BTV Lưu Minh Vũ nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác là “Đồ Rê Mí”, ghi điểm đầy thuyết phục.

Ở một câu hỏi khác về chương trình "vận động" đời đầu của VTV3 với hình ảnh quen thuộc là các vận động viên đối mặt bể nước, BTV Bạch Dương cũng không gặp khó khăn khi trả lời đúng “Trò chơi liên tỉnh”, khiến khán giả thích thú.

Trong khi đó, MC Trần Ngọc gây ấn tượng với phần trả lời về giọng đọc quen thuộc trên sóng truyền hình. Anh xác định chính xác đó là nhà báo Nguyên Hạnh – nữ MC đầu tiên của VTV3, đồng thời là phát thanh viên tiếng Anh đầu tiên của kênh. Trước khi bước vào phần thi, Trần Ngọc còn hài hước chia sẻ cảm giác hồi hộp như “sắp đi du học”, cho thấy áp lực không hề nhỏ khi từ người dẫn trở thành người chơi.

Các MC lần lượt trả lời đúng các câu hỏi liên quan đến các chương trình nổi tiếng trên VTV3.

Một trong những câu hỏi thú vị nhất thuộc về MC Tuấn Tú, liên quan đến chương trình mà trong “check-list” tác nghiệp, vật dụng quan trọng nhất của các biên tập viên lại không phải thiết bị ghi hình mà là mascara và kẻ mắt chống trôi. Nam MC nhanh chóng đưa ra đáp án “Điều ước thứ 7”, đồng thời tiết lộ đây là chương trình rất xúc động khiến anh nhiều lần rơi nước mắt khi ghi hình.

Phần thi khép lại bằng một điểm nhấn âm nhạc. Ở câu hỏi liên quan đến cầu truyền hình Thời cơ vàng, không phải 4 người chơi mà chính MC Đức Bảo bấm chuông trả lời và dẫn dắt sang tiết mục của ca sĩ Hà Anh Tuấn với ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ, mang lại nhiều xúc cảm cho người xem.

Không chỉ là một màn “đổi vai” thú vị, phần thi đặc biệt này còn là dịp để nhìn lại hành trình phát triển của VTV3 qua từng chương trình gắn bó với nhiều thế hệ khán giả. Khi những người từng cầm mic bước xuống vị trí thí sinh, họ không chỉ mang đến tiếng cười mà còn góp phần kể lại câu chuyện ký ức của chính mình về một thời phát triển rực rỡ của VTV3.