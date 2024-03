Nam diễn viên 28 tuổi qua đời sau tai nạn xe máy

Chance Perdomo được khán giả biết đến qua các bộ phim Chilling Adventures of Sabrina, Gen V... Đại diện của nam diễn viên 28 tuổi vừa xác nhận với trang PEOPLE rằng anh đã thiệt mạng sau một vụ tai nạn xe máy.

Gia đình ra thông báo về sự việc đau lòng và mong muốn khán giả hãy tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong lúc diễn ra tang sự.

Chance Perdomo (1996 - 2024).

Sự ra đi đột ngột của Chance Perdomo - người nổi tiếng với vai Andre Anderson trong phim hành động hài Gen V khiến mùa thứ 2 của series phim này buộc phải rời lịch phát hành, theo thông tin từ Deadline.

Nhà sản xuất của series phim rất sốc khi nghe tin về cái chết đột ngột của Chance Perdomo bởi mới đây họ còn làm việc cùng nhau. Chance Perdomo để lại ấn tượng với vẻ quyến rũ nam tính cùng nụ cười tươi, mang đến sự tin tưởng cho những người đối diện. Vì vậy, việc anh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ với nhiều kế hoạch dở dang thực sự là cú sốc với giới làm phim cũng như người hâm mộ.

Chance Perdomo sinh tại Los Angeles (Mỹ) nhưng lớn lên ở Southampton, Anh. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh từng có ý định đi học luật nhưng lại chuyển hướng sang học nghệ thuật và có vai diễn đầu tiên ở Nhà hát thanh niên quốc gia London, Anh.

Chance Perdomo nổi tiếng với vai Ambrose Spellman trong series Chilling Adventures of Sabrina từ năm 2018 - 2020 trên Netflix và vai Landon Gibson trong 3 phần cuối của loạt phim After gồm: After We Fell, After Ever Happy and After Everything. Anh vừa hoàn thành bộ phim Bad Man vào tháng 2 vừa qua.