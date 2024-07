Mỹ siết an ninh bảo vệ ông Trump tới lúc bầu cử

(VTC News) -

"Ngoài những biện pháp tăng cường an ninh bổ sung mà chúng tôi đã cung cấp cho đội ngũ an ninh của cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6, chúng tôi còn bổ sung nhiều thay đổi đối với đội ngũ an ninh nhằm đảm bảo sự an toàn của ông trong suốt thời gian diễn ra Đại hội của đảng Cộng hòa và thời gian còn lại của chiến dịch tranh cử", Sở Mật vụ Mỹ thông tin.

Tờ New York Post từng đưa tin ông Trump di chuyển khắp nước Mỹ chỉ với đội an ninh cơ bản, rất khác so với số lượng nhân viên an ninh tháp tùng nguyên thủ quốc gia đương nhiệm. Đội cận vệ của ông Trump không nhận được bất kỳ nguồn lực nào từ chính phủ để phản ứng trước những cuộc tấn công bắn tỉa có thể xảy ra.

Mỹ tăng cường an ninh để đảm bảo an toàn cho cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Hôm 13/7, ông Trump bị bắn trúng khi đang tham gia tranh cử tại hạt Butler, bang Pennsylvania. Thời điểm ông Trump đang phát biểu, có tiếng súng vang lên và cựu Tổng thống khuỵ xuống. Rất may ông chỉ bị thương nhẹ ở phần tai phải và đã được xuất viện sau khi điều trị y tế.

Ngay sau khi xảy ra vụ ám sát, những người ủng hộ ông Trump lên tiếng chỉ trích Cơ quan Mật vụ Mỹ “yếu kém” khi đảm trách nhiệm vụ bảo vệ ông với tư cách là cựu tổng thống Mỹ. Tỷ phú Elon Musk thậm chí kêu gọi lãnh đạo cơ quan này từ chức.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết, họ sẽ mở các cuộc điều tra nhanh chóng về cách nghi phạm trốn tránh các nhân viên Mật vụ Mỹ và trèo lên nóc một tòa nhà gần nơi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát biểu, bắn nhiều phát súng trước khi bị tiêu diệt.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson thông tin thêm quan chức từ Cơ quan Mật vụ, Bộ An ninh Nội địa và FBI sẽ sớm được triệu tập để điều trần cũng như cung cấp thông tin mới nhất về vụ việc.

Nghi phạm nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã bị Sở Mật vụ khống chế và bắn hạ. Tuy nhiên, ít nhất một khán giả tử vong, một người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng thực thi pháp luật đang điều tra vụ nổ súng như một âm mưu ám sát.