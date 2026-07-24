Mỹ nhân TVB là tiểu thư 'ngậm thìa vàng', vượt dị nghị cưới bạn diễn giờ ra sao?

(VTC News) -

Quách Khả Doanh từng được xem là bảo chứng rating cho đài TVB. Dù nhiều lần hụt đề cử Thị hậu, song danh tiếng và tài năng của ngôi sao Hong Kong (Trung Quốc) vẫn được nhiều khán giả công nhận.

Tiểu thư “ngậm thìa vàng”

Quách Khả Doanh sinh năm 1969 trong một gia đình giàu có. Cô là con gái của doanh nhân Quách Đạt Xương - đại gia trong ngành sản xuất nhựa. Tài sản của gia đình được định giá ở mức trăm triệu USD.

Bước chân vào làng giải trí sau khi đạt nhiều giải phụ và lọt top 5 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1993, nhan sắc xinh đẹp của Quách Khả Doanh nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhà đài TVB.

Quách Khả Doanh từng là mỹ nhân đình đám của TVB.

Được tích cực lăng xê, mỹ nhân họ Quách nhanh chóng vươn lên trở thành Hoa đán mới với nhiều vai diễn ấn tượng. Trong đó, vai diễn Cao Tiệp của Hồ sơ trinh sát vẫn là dấu ấn khó quên của nữ diễn viên.

Khán giả cũng không thể quên sự thể hiện của Quách Khả Doanh trong vai diễn Lý Bình Nhi ở Mối hận Kim Bình. Thành công ở loạt bộ phim giúp danh tiếng và tài năng của ngôi sao Hong Kong được nhiều khán giả công nhận.

Chuyện tình “đôi đũa lệch”

Năm 1995, Quách Khả Doanh công khai hẹn hò với diễn viên Lâm Văn Phong. Cả hai nên duyên sau khi đóng chung bộ phim Cuộc tình vạn dặm (1995).

Cặp đôi nên duyên sau khi đóng chung bộ phim Sau “Cuộc tình vạn dặm”.

Thời điểm công khai mối quan hệ, cặp đôi chịu nhiều điều tiếng vì bị cho rằng không cân xứng. Lúc này, Quách Khả Doanh đang là ngôi sao có cả danh tiếng, tiền bạc lẫn địa vị xã hội. Trong khi đó, Lâm Văn Phong chỉ đóng toàn vai phụ, nên bỏ xa bạn gái về nhiều mặt.

Không ít lời bàn tán về Lâm Văn Long khi cho rằng anh đến với Quách Khả Doanh chỉ vì danh tiếng, tiền bạc. Thậm chí, tài tử Hong Kong còn mang tiếng kẻ đào mỏ khi công khai mối quan hệ với bạn gái.

Quách Khả Doanh bỏ ngoài tai lời đàm tiếu để kết hôn với Lâm Văn Long.

Bỏ qua những lời dị nghị, cả hai vẫn quyết định ở bên nhau. Năm 2004, Quách Khả Doanh kết hôn với Lâm Văn Long sau 9 năm hẹn hò. Năm 2010, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

Sau khi cưới, sự nghiệp của Lâm Văn Long cũng ngày càng khởi sắc. Anh chứng minh bản thân không lợi dụng vợ khi có trong tay nhiều dự án độc lập trong các phim như Bằng chứng thép, Bố y thần tướng, Mỹ nhân tâm kế...

Từng có thời điểm hôn nhân cả hai đứng trước bờ vực tan vỡ. Sự việc căng thẳng đến nỗi hai ngôi sao phải tổ chức họp báo, phủ nhận tin đồn.

Đến năm 2019, Lâm Vân Long được bổ nhiệm làm giám đốc của ATV. Lúc này, anh mới thôi không bị những điều tiếng bám váy vợ.

Hôn nhân hơn 2 thập kỷ viên mãn

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó, Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long vẫn duy trì cuộc hôn nhân êm ấm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Con gái cặp đôi năm nay 16 tuổi, được nhận xét xinh đẹp khi thừa hưởng nhiều nét nổi trội từ cha mẹ.

Từ khi có con, Quách Khả Doanh gần như rút lui khỏi showbiz, tập trung vào chăm sóc gia đình. Dù rời xa màn ảnh, minh tinh một thời vẫn giữ được phong độ như xưa. Ở tuổi 56, cô sở hữu vóc dáng thon gọn, làn da săn chắc và phong thái thanh lịch. Chỉ với trang phục đơn giản, nữ diễn viên vẫn toát lên khí chất sang trọng. Nữ diễn viên duy trì lối sống kỷ luật, góp phần giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung theo thời gian.

Tổ ấm hạnh phúc của Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long.

Xuất thân trong gia đình giàu có nên khi không còn hoạt động nghệ thuật, cô vẫn sở hữu tài sản khổng lồ. Song gia đình Quách Khả Doanh chọn cuộc sống kín tiếng, ít khi khoe khoang trên mạng xã hội.

Những năm qua, Lâm Văn Long chuyển hướng sang công việc đạo diễn, đồng thời cùng vợ phát triển công ty riêng. Trong khi đó, Quách Khả Doanh dành thời gian chăm sóc gia đình và thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Trải qua giai đoạn yêu đương khó khăn, hôn nhân lâu bền của cặp đôi được khán giả ngưỡng mộ.