'Ngũ đại hoa đán TVB' từng giành ngôi Á hậu, U50 viên mãn bên 'ông trùm hộp đêm'

(VTC News) -

Nhiều thập kỷ trôi qua, Hồ Hạnh Nhi vẫn được xem là một trong những nàng hậu có sự nghiệp nghệ thuật thành công nhất bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hong Kong.

Á hậu trở thành “Ngũ đại hoa đán TVB”

Sinh năm 1979, Hồ Hạnh Nhi lần đầu “chạm ngõ” nghệ thuật khi giành ngôi Á hậu 2 tại Hoa hậu Hong Kong 1999. Nhờ đó, cánh cửa điện ảnh bắt đầu mở ra với cô gái trẻ mới 19 tuổi.

Hồ Hạnh Nhi ký hợp đồng và trở thành diễn viên độc quyền của TVB. Gương mặt cá tính cùng lối diễn xuất thông minh giúp cô nhanh chóng trở thành sao hạng A trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc).

Vào những năm 2000, Hồ Hạnh Nhi cùng Chung Gia Hân, Dương Di, Trần Pháp Lai, Từ Tử San được mệnh danh là “Ngũ đại hoa đán của đài TVB”.

Hồ Hạnh Nhi có nhiều vai diễn ấn tượng.

Cô ghi dấu sâu đậm trong lòng khán giả bằng lối diễn chân thật, hài hước qua loạt phim như Hương sắc cuộc đời, Thực thi pháp luật, Mạnh Lệ Quân, Bước ngoặt cuộc đời, Bao la vùng trời, Mẹ chồng khó tính, Tòa án lương tâm…

Phim ảnh không những mang đến cho Hồ Hạnh Nhi danh tiếng mà đó còn là cầu nối mở ra cuộc tình với nam diễn viên Huỳnh Tông Trạch. Năm 2009, cặp đôi công khai mối quan hệ sau 4 năm yêu đương bí mật. Tuy nhiên chỉ một thời gian sau, Huỳnh Tông Trạch tuyên bố trước truyền thông cả hai chia tay sau 8 năm hẹn hò. Nguyên nhân được cho là nam diễn viên họ Huỳnh ngoại tình với bạn diễn.

Sau 6 lần bị lừa dối, Hồ Hạnh Nhi quyết định dứt tình với Huỳnh Tông Trạch, cho mình cơ hội tìm kiếm một người đàn ông mới xứng đáng hơn.

Hôn nhân viên mãn bên “ông trùm hộp đêm”

Khép lại mối tình 8 năm đầy sóng gió, Hồ Hạnh Nhi tìm được hạnh phúc bên doanh nhân Philip Lee. Cả hai từ yêu đến cưới chỉ trong vòng 9 tháng quen biết. Ông xã của Hồ Hạnh Nhi được mệnh danh là “ông trùm hộp đêm” khi sở hữu khối tài sản ấn tượng với tài năng kinh doanh. Anh là chủ của một công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp và cũng đầu tư vào các hộp đêm.

Trước khi kết hôn, anh từng bị gắn mác “đào hoa” vì thường xuyên đến hộp đêm vui chơi, xung quanh luôn có mỹ nhân xinh đẹp. Dù vậy, Hồ Hạnh Nhi vẫn kiên quyết kết hôn với doanh nhân này.

Nói về Philip Lee, Hồ Hạnh Nhi từng chia sẻ: “Anh ấy khiến tôi tin vào tình yêu thêm một lần nữa”. Nữ diễn viên cũng khẳng định rằng chồng là chỗ dựa vững chắc cho cô, giúp cô yên tâm theo đuổi đam mê.

Tổ ấm viên mãn của Hồ Hạnh Nhi.

Sau khi kết hôn với “ông trùm hộp đêm” vào năm 2015, Hồ Hạnh Nhi lần lượt sinh được 3 quý tử đáng yêu. Những năm qua, cô không đóng nhiều phim mà chủ yếu hoạt động sôi nổi ở lĩnh vực thời trang, âm nhạc và quảng cáo.

Nhờ vẻ ngoài tươi trẻ đầy sức sống, Hồ Hạnh Nhi làm gương mặt đại diện cho các nhãn hiệu trang sức, túi xách, váy áo, nước hoa... tại Trung Quốc.

Năm 2022, Hồ Hạnh Nhi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Cô được khen ngợi ngoại hình đẹp, khả năng vũ đạo tốt. Sự góp mặt của Hồ Hạnh Nhi giúp cô “hâm nóng” tên tuổi tại thị trường Trung Quốc đại lục.

Sắc vóc trẻ đẹp của Hồ Hạnh Nhi ở tuổi 47.

Ở tuổi 47, Hồ Hạnh Nhi vẫn xinh đẹp, căng tràn sức sống, gương mặt hạnh phúc rạng ngời khi trải qua cuộc hôn nhân hạnh phúc. “Bà mẹ 3 con” được ngưỡng mộ khi vẫn sở hữu vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon và tỉ lệ cơ thể cân đối.

Nói về bí quyết giữ dáng, Hồ Hạnh Nhi từng cho hay: “Hãy ăn uống lành mạnh, giữ tâm trạng vui vẻ và ngủ thật ngon”.

Trên trang cá nhân, sao nữ thường xuyên đăng tải khoảnh khắc tổ ấm hạnh phúc và giành những lời ngọt ngào cho chồng và 3 thiên thần nhỏ.