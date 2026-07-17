'Đệ nhất mỹ nam cổ trang' 2 lần đổ vỡ hôn nhân, U60 sống khép kín sau giải nghệ

(VTC News) -

Tiêu Ân Tuấn là một trong những sao nam hạng A của làng giải trí xứ Đài thập niên 1990. Dù đóng vai chính diện hay phản diện, tạo hình cổ trang của nam diễn viên vẫn khiến khán giả say mê với vẻ ngoài điển trai, lãng tử. Bởi lẽ đó, anh được mệnh danh là “đệ nhất mỹ nam cổ trang”.

Hào quang “nam thần cổ trang” một thời

Sinh năm 1967, Tiêu Ân Tuấn từng có khoảng thời gian khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn trước khi nổi tiếng. Năm 1994, vai Triển Chiêu trong Thất hiệp ngũ nghĩa đưa tên tuổi của Tiêu Ân Tuấn thành sao hạng A. Sau đó 5 năm, vai Lý Tầm Hoan trong Tiểu Lý phi đao giúp anh bứt phá toàn châu Á nhờ phong thái thư sinh, diễn xuất tinh tế.

Thành công của các vai diễn giúp Tiêu Ân Tuấn liên tục xuất hiện trong loạt phim nổi tiếng như Thất hiệp ngũ nghĩa, Trời xanh đổ lệ, Bảo Liên đăng, Hoa tàn hoa nở…

Tiêu Ân Tuấn từng là mỹ nam nổi tiếng với những vai cổ trang của làng giải trí Hoa ngữ.

Những vai diễn đại hiệp, trượng nghĩa mang tới hình ảnh ấn tượng đóng dấu ấn trong sự nghiệp của tài tử sinh năm 1967. Anh được truyền thông gọi là “đệ nhất mỹ nam cổ trang” của màn ảnh Hoa ngữ.

Bên cạnh diễn xuất, anh còn phát hành các album như Tiêu Ân Tuấn (2009) và Mr. Vincent (2011). Tuy nhiên từ khoảng năm 2018, nam diễn viên dần rút khỏi làng giải trí, chuyển sang nhiếp ảnh và theo đuổi cuộc sống bình dị.

2 lần đổ vỡ hôn nhân

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đời tư của anh nhiều biến động. Năm 1994, Tiêu Ân Tuấn kết hôn với chuyên viên trang điểm Hoàng Uyển Lâm và có 2 con gái, trong đó Tiêu Mạn Đình nối nghiệp cha. Do bận rộn và mâu thuẫn kéo dài, cuộc hôn nhân kết thúc năm 2005.

Để giành quyền nuôi con, anh từng chấp nhận ra đi tay trắng, song cả hai con vẫn ở với mẹ, khiến mối quan hệ cha con có thời gian xa cách, thậm chí con gái lớn từng chủ động giữ khoảng cách.

Sau khi ly hôn Hoàng Uyển Lâm, Tiêu Ân Tuấn rơi vào trạng thái trầm cảm, chán nản và từng tìm đến rượu để giải tỏa. Trong giai đoạn suy sụp nhất, anh gặp diễn viên Lâm Thiên Ngọc, người đã ở bên động viên và giúp anh vượt qua khó khăn.

Tài tử trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân.

Năm 2014, họ tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài khi thường xuyên xa nhau vì công việc, dẫn đến rạn nứt và ly hôn vào năm 2021. Trước truyền thông, nam diễn viên giữ im lặng, chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng mọi chuyện “xảy ra theo quy luật tự nhiên”.

Sau cú sốc tình cảm, nam diễn viên nổi tiếng rơi vào trầm cảm, chán nản và cũng không còn mặn mà với những hoạt động trong làng giải trí. Sự nghiệp đứt gánh của Tiêu Ân Tuấn khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Sống kín tiếng bên con gái

Theo Sohu, Tiêu Ân Tuấn không còn hoạt động diễn xuất nhưng cuộc sống của anh vẫn thu hút sự quan tâm.

Sau 2 lần ly hôn, Tiêu Ân Tuấn cũng kết nối lại với con gái Tiêu Mạn Đình. Hai bên từng xa cách sau khi Tiêu Ân Tuấn ly hôn vợ và tranh chấp quyền nuôi con.

Tiêu Ân Tuấn và cô con gái theo nghệ thuật.

Hiện mối quan hệ giữa Tiêu Ân Tuấn và con gái đã thay đổi hoàn toàn. Cả hai thân thiết như bạn bè, thường xuyên chia sẻ và đồng hành trong cuộc sống. Khi con gái gặp chuyện buồn trong tình cảm, nam diễn viên không chỉ an ủi mà còn hài hước trêu đùa để giúp con vượt qua.

Tiêu Mạn Đình thừa hưởng nhan sắc và năng khiếu nghệ thuật của cha, tự mình nỗ lực trong giới giải trí và đạt được vị trí nhất định. Hai cha con thường xuyên về Gia Nghĩa sum họp, chia sẻ công việc và ủng hộ lựa chọn của nhau.

Ở tuổi 59, nam diễn viên chọn cuộc sống độc thân kín tiếng tại Gia Nghĩa, Đài Loan. Những năm qua, tài tử dành thời gian vui thú điền viên, tận hưởng cuộc sống an nhàn, tránh xa những ồn ào. Cuộc sống của anh xoay quanh việc chăm sóc gia đình, trồng cây, nuôi chim và theo đuổi nhiếp ảnh.

Ngoại hình ở tuổi 59 của “nam thần cổ trang một thời”.

Trong những bức hình mới nhất được chia sẻ, nam thần cổ trang một thời để lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác. Anh tăng cân, thân hình có chút đầy đặn, gương mặt cũng có nếp nhăn.