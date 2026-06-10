Mỹ dựng 'lá chắn' chống UAV tấn công, xây pháo đài bảo vệ World Cup 2026

(VTC News) -

World Cup 2026 không chỉ là kỳ giải bóng đá lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu, mà còn là một trong những sự kiện thể thao được bảo vệ nghiêm ngặt nhất từng diễn ra trên đất Mỹ. Hàng loạt cơ quan liên bang, lực lượng cảnh sát bang, địa phương và các đơn vị an ninh tư nhân được huy động để vận hành "lá chắn" bảo vệ World Cup 2026.

Hàng triệu USD kiểm soát UAV

Theo các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, drone hiện được xem là một trong những nguy cơ đáng lo ngại nhất đối với giải đấu diễn ra tại 11 thành phố của nước này. Hàng loạt công nghệ chống máy báy không người lái đã được triển khai, từ radar phát hiện mục tiêu, hệ thống gây nhiễu tín hiệu đến các máy bay không người lái đánh chặn được trang bị lưới.

Andrew Giuliani, Giám đốc điều hành lực lượng đặc trách World Cup của Tổng thống Donald Trump, mô tả quy mô công tác bảo vệ giải đấu là tương đương với "78 trận Super Bowl diễn ra trong vòng 39 ngày".

Máy bay không người lái được xem là một trong những nguy cơ đáng lo ngại nhất đối với giải đấu diễn ra tại 11 thành phố của Mỹ. (Ảnh: AP)

Dự kiến có khoảng 7 triệu người hâm mộ đổ về Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup. Điều đó khiến áp lực an ninh tăng lên đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh drone ngày càng phổ biến và từng được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới.

Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Tisch thừa nhận drone là mối đe dọa khiến bà lo lắng nhất. Thành phố New York đã đầu tư hàng triệu USD cho các hệ thống giám sát và phòng thủ chống máy bay không người lái trước thềm giải đấu.

Tại Dallas-Fort Worth, nơi tổ chức 9 trận đấu của World Cup, chính quyền đã đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành Khẩn cấp trị giá 40 triệu USD. Cơ sở này sẽ trở thành đầu não chỉ huy của các lực lượng địa phương, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và nhiều cơ quan liên bang khác trong suốt giải đấu.

Từ đây, giới chức có thể theo dõi camera giao thông, radar thời tiết, không phận và các nguồn tin trực tiếp theo thời gian thực. Tòa nhà còn được thiết kế để chống chịu lốc xoáy với sức gió hơn 320 km/h và có khả năng tự vận hành trong một tuần nếu xảy ra khủng hoảng.

Theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin, các hệ thống chống máy bay không người lái đã được lắp đặt tại tất cả 11 địa điểm tổ chức World Cup của Mỹ.

Cơ quan Mật vụ Mỹ cũng cho biết đã chi hơn 100 triệu USD trong vòng 18 tháng qua để phát triển các công nghệ tương tự. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) phân bổ thêm 250 triệu USD hỗ trợ các địa phương tăng cường năng lực bảo vệ sự kiện khỏi máy bay không người lái.

Tại Kansas City, lực lượng an ninh dự kiến sử dụng các "drone săn bắt" mang theo lưới để truy đuổi và bắt giữ những máy bay không người lái xâm nhập khu vực cấm. Một số đơn vị khác triển khai UAV tuần tra trên không nhằm giám sát đám đông và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Không chỉ đầu tư công nghệ, Mỹ còn tăng cường đào tạo nhân lực. FBI đã chứng nhận hơn 60 cơ quan thực thi pháp luật trong chương trình huấn luyện chống drone đầu tiên ở quy mô toàn quốc trước World Cup 2026.

Các đơn vị được đào tạo bao gồm Sở Cảnh sát New York (NYPD), Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cùng nhiều lực lượng cảnh sát tiểu bang. Họ sẽ phối hợp với các đặc vụ liên bang triển khai radar, cảm biến điện tử và thiết bị nghe lén nhằm phát hiện, theo dõi hoặc kiểm soát drone có dấu hiệu khả nghi.

Pháo đài bảo vệ các đội bóng

Theo The Sun, đội tuyển Anh sẽ được bảo vệ bởi một mạng lưới an ninh 3 lớp trong thời gian tham dự World Cup 2026 tại Mỹ. Kế hoạch này được triển khai với sự phối hợp giữa Bộ An ninh Nội địa Mỹ, FBI và lực lượng cảnh sát địa phương.

Khách sạn The Inn at Meadowbrook, nơi "Tam sư" đóng quân, được tăng cường bảo vệ tối đa với các hàng rào bê tông, hệ thống chắn bảo vệ và nhiều lớp kiểm soát ra vào. Khu vực này được thiết kế nhằm giảm thiểu nguy cơ từ các mối đe dọa bên ngoài, bao gồm cả các vụ tấn công bằng súng bắn tỉa.

Nhiều địa điểm đăng cai đã đầu tư hàng triệu USD cho các hệ thống giám sát và phòng thủ chống máy bay không người lái trước thềm giải đấu. (Ảnh: AP)

Giới chức Mỹ đồng thời thiết lập vùng cấm bay quanh khách sạn để ngăn chặn hoạt động của máy bay không người lái. Một trung tâm chỉ huy an ninh cũng được bố trí ngay gần nơi đóng quân của đội tuyển nhằm theo dõi và xử lý các tình huống phát sinh theo thời gian thực.

Nhà chức trách khẳng định các biện pháp này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đội tuyển Anh, người thân của các cầu thủ cũng như cộng đồng dân cư xung quanh. Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh Mỹ đặc biệt chú trọng tới nguy cơ khủng bố và các vụ việc liên quan đến bạo lực súng đạn.

Một nguồn tin cho biết toàn bộ cầu thủ, thành viên ban huấn luyện và người thân đi cùng sẽ luôn nằm trong phạm vi bảo vệ của một "vành đai an ninh di động". Ngay cả gia đình và bạn bè của các tuyển thủ cũng phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt và sử dụng thẻ nhận diện riêng để được phép tiếp cận khu vực bảo vệ.

Không chỉ riêng tuyển Anh, nhiều địa điểm của các đội tuyển tham dự World Cup trên đất Mỹ cũng đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Lực lượng chức năng sẽ sử dụng các thiết bị chế áp điện từ để vô hiệu hóa hoặc giành quyền điều khiển máy bay không người lái xâm nhập trái phép. Trong những trường hợp cần thiết, các UAV này có thể bị đánh chặn bằng những hệ thống phóng lưới chuyên dụng.