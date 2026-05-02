Mỹ tăng thuế với ô tô của EU lên 25%

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp mức thuế 25% đối với ô tô và xe tải sản xuất tại EU, cáo buộc khối này vi phạm một thỏa thuận thương mại - đạt được vào mùa hè năm ngoái nhưng vẫn chưa được các nhà lập pháp EU phê chuẩn đầy đủ.

Động thái này tương đương mức tăng 10% so với mức thuế hiện tại là 15% đối với ngành ô tô.

Khi công bố quyết định, ông Trump kêu gọi các nhà sản xuất ô tô châu Âu chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ, cho rằng những chiếc xe được sản xuất tại Mỹ sẽ không bị áp mức thuế tăng thêm.

“Dựa trên thực tế Liên minh châu Âu không tuân thủ thỏa thuận thương mại mà chúng ta đã hoàn toàn thống nhất, bắt đầu từ tuần tới tôi sẽ tăng mức thuế áp dụng đối với ô tô và xe tải từ EU nhập khẩu vào Mỹ. Mức thuế sẽ được tăng lên 25%”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Nghị viện châu Âu bỏ phiếu vào cuối tháng 3 để thúc đẩy thỏa thuận, sau 2 lần trì hoãn trước đó. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn chưa được phê chuẩn hoàn toàn. Để có hiệu lực đầy đủ, thỏa thuận cần được cơ quan lập pháp, Ủy ban châu Âu và Hội đồng các nhà lãnh đạo EU thông qua.

Thỏa thuận nhiều lần bị chỉ trích là sự nhượng bộ của các quan chức EU trước nhà lãnh đạo Mỹ do các điều khoản bất lợi. Cựu đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, nhiều lần chỉ trích lập trường thụ động của khối trong căng thẳng thương mại với Mỹ, cho rằng “thỏa thuận này vốn đã không công bằng ngay từ đầu”, khi Washington áp mức thuế 15% đối với EU trong khi “chúng tôi lại giảm thuế cho họ".

Thông báo tăng thuế mới của ông Trump ngay lập tức gây phản ứng từ phía EU. Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, Bernd Lange, bày tỏ sự tiếc nuối và cân nhắc các biện pháp đáp trả.

“Đây không phải là cách đối xử với các đối tác thân thiết. Giờ đây chúng tôi chỉ có thể đáp trả với sự rõ ràng và kiên quyết cao nhất, dựa trên sức mạnh vị thế của mình”, ông Lange nói, nhưng không cung cấp chi tiết về các biện pháp đối phó cụ thể.