Mỹ, Anh không kích ồ ạt vào Yemen

(VTC News) -

"Máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh thực hiện hai cuộc không kích vào các cơ sở của lực lượng Houthi ở khu vực Ras Issa thuộc quận Al-Salif, tỉnh Hodeidah, miền tây Yemen", tờ Sputnik dẫn nguồn quan chức địa phương cho hay.

Houthi nhiều lần bày tỏ ủng hộ với Palestine và tuyên bố ý định tấn công tàu liên quan tới Israel. Lực lượng này cũng nhấn mạnh họ không can thiệp vào quyền tự do hàng hải trong khu vực và không nhắm mục tiêu vào tàu của quốc gia khác.

Anh và Mỹ sử dụng máy bay tấn công Yemen. (Ảnh: AP)

Houthi là lực lượng kiểm soát vùng tây bắc Yemen. Lực lượng này đã ngăn chặn tàu thuyền của Israel và phương Tây ở biển Đỏ trong năm qua, nhằm gây sức ép buộc Israel ngừng tấn công Gaza. Ban đầu, Houthi chỉ nhắm vào các tàu "có liên quan" đến Israel, nhưng sau đó mở rộng hoạt động sang các tàu của Mỹ và Anh sau các cuộc không kích của hai nước này hồi tháng 1.

Hôm 4/10, quân đội Mỹ cũng nhắm vào 15 mục tiêu của Houthi để "bảo vệ quyền tự do hàng hải, làm cho vùng biển quốc tế an toàn hơn, đảm bảo an ninh hơn cho các tàu của Mỹ, liên minh và các tàu buôn khác".

Theo truyền thông Yemen, có 7 cuộc không kích nhắm vào sân bay Hodeidah và căn cứ quân sự tại Katheib. Hai vụ nổ diễn ra ở tỉnh Dhamar, ba vụ nổ ở tỉnh Bayda, phía đông nam Sanaa; bốn cuộc không kích khác nhắm vào chính thủ đô.

Các cuộc không kích này là hoạt động đầu tiên của Mỹ chống lại Houthi kể từ tháng 6. Washington đã cử một số tàu chiến vào khu vực này như một phần của "Chiến dịch Người bảo vệ thịnh vượng", hoạt động nhằm bảo vệ lưu thông trên eo biển Bab el-Mandeb. Tuy nhiên, hải quân Mỹ vẫn chưa thể ngăn chặn được Houthi, khiến hầu hết các công ty vận tải biển phương Tây phải tránh Kênh đào Suez và đi vòng qua châu Phi.

Mỹ cũng cáo buộc Houthi là lực lượng ủy nhiệm của Iran, nhưng nhóm này đã phủ nhận.