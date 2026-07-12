Mưa dông, lốc xoáy tốc mái 15 căn nhà ở Cần Thơ

(VTC News) -

Ngày 12/7, Công an Cần Thơ cho biết, Công an xã Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa dông kèm lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, mưa dông kèm lốc xoáy quét qua các ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh (xã Vĩnh Thạnh), làm 15 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, một số trụ điện trên địa bàn cũng bị gió lớn quật ngã, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Nhiều trụ điện bị lốc xoáy xô ngã. (Ảnh: Công an Cần Thơ)

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thạnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, sửa chữa, gia cố nhà cửa và xử lý các khu vực có nguy cơ sập đổ nhằm bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, lực lượng công an khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết từ cơ quan chức năng để chủ động ứng phó với mưa dông, lốc xoáy. Đồng thời, cần kiểm tra, gia cố mái nhà, cửa, biển quảng cáo và các hạng mục dễ bị gió lớn làm hư hỏng nhằm hạn chế thiệt hại.

Người dân cũng được khuyến cáo không trú mưa dưới cây cổ thụ, cột điện hoặc các công trình đang thi công khi xảy ra mưa dông để phòng ngừa tai nạn do cây đổ, điện giật hoặc vật thể rơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 12/7, khu vực Nam Bộ phổ biến có mây, trời nắng, tuy nhiên từ chiều và tối, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trên diện rộng.

Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ dao động từ 24-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34°C. Mức nhiệt này kết hợp với độ ẩm không khí cao khiến thời tiết có cảm giác oi bức, đặc biệt vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều.

Dự báo cho thấy nhiều nơi chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi trong ngày, nhưng đến chiều và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trước đó, vào ngày 17/5, TP.HCM cũng xuất hiện mưa lớn kèm gió giật mạnh. Tại vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ (đoạn sát công viên Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa), một mái tôn khung thép lớn khoảng 30 m2 bị gió lốc vặn biến dạng và đổ sập xuống lòng đường.

Lực lượng công an địa phương cùng Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập tức có mặt, phong tỏa một phần đoạn đường để đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng PCCC & CNCH Công an TP.HCM cũng điều động xe thang chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ để xử lý vụ việc.