(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 12/7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Trung hôm nay 12/7 giữa các khu vực trên toàn miền có sự khác biệt rõ rệt.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị chịu ảnh hưởng của mưa dông, trong khi khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào Nam Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng, có nơi xảy ra nắng nóng.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24-27°C, nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Phía Bắc khu vực, từ Nghệ An đến Quảng Trị, trời nhiều mây, có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ xuất hiện mưa to. Trong khi đó, khu vực phía Nam, gồm Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng.

Gió tây nam đến tây hoạt động với cường độ cấp 2-3. Trong các cơn dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết để có phương án phòng tránh phù hợp.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 12/7: Mưa dông cục bộ ở Bắc Trung Bộ

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay tiếp tục ghi nhận hình thái thời tiết phổ biến là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.m

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25-28°C, trong khi nhiệt độ cao nhất đạt 32-35°C, có nơi vượt 35°C. Đây vẫn là ngưỡng nhiệt khá cao, có thể gây cảm giác oi bức kéo dài vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Cơ quan khí tượng cảnh báo, dù thời tiết ban ngày khá ổn định nhưng vào chiều tối, các cơn dông có thể xuất hiện bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Cao nguyên Trung Bộ hôm nay

Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ, dự báo thời tiết hôm nay duy trì trạng thái có mây, ban ngày xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 20-23°C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30°C, có nơi trên 30°C, tạo cảm giác khá dễ chịu so với khu vực ven biển miền Trung.

Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh vẫn ở mức cao, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, vùng trũng thấp và nơi có địa hình dốc.

Cảnh báo mưa dông và thời tiết cực đoan

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 12/7, người dân tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị cần đề phòng mưa vừa, mưa to cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.

Đối với khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo. Người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng thời gian từ 11-15 giờ để giảm nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tại khu vực Tây Nguyên, các cơn mưa dông xuất hiện vào chiều tối có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, hạn chế lưu thông qua khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở khi xuất hiện mưa lớn.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh và mưa lớn cục bộ vẫn có khả năng tiếp diễn trong những ngày tới tại nhiều địa phương ở miền Trung. Vì vậy, người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan khí tượng để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.