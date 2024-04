Một Giám đốc ở Hà Tĩnh bị khai trừ ra khỏi Đảng

(VTC News) -

Ngày 1/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét và thống nhất kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Phan Xuân Phượng, Phó bí thư Chi bộ Phòng NN-PTNT, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc.

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận thấy với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng ông Phan Xuân Phượng đã vi phạm pháp luật hình sự, bị khởi tố. Vi phạm rất nghiêm trọng tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm, gây dư luận xấu, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác và cá nhân ông Phượng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với ông Phan Xuân Phượng.

Căn cứ quy định của Đảng, ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã họp, xem xét đề nghị của UBKT Tỉnh ủy và biểu quyết: Quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Xuân Phượng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó, ngày 17/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc và các xã Phú Lộc, Xuân Lộc (H.Can Lộc). Sau đó ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Xuân Phượng, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi cùng 7 người liên quan.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 28 của UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, chính quyền cấp huyện và việc kê khai tài sản, thu nhập (giai đoạn từ sau Đại hội Đảng bộ huyện đến tháng 10/2023).

UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhận thấy trong mốc giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn và một số tổ chức, cá nhân có liên quan đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuy nhiên, việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc có nội dung chưa đảm bảo đúng quy định, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện một số kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán chưa thực sự nghiêm túc, đầy đủ, dẫn đến kết quả chưa toàn diện, còn có khuyết điểm, hạn chế.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn và các tập thể, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra. Kịp thời xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả về UBKT Tỉnh ủy.