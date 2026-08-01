TS Bùi Ngọc Sơn: Công nghệ AI dần thay thế con người, nhiều nghề mới xuất hiện

TS Bùi Ngọc Sơn phân tích, “làn sóng” AI xóa sổ việc làm của rất nhiều người nhưng cũng sẽ tạo loạt ngành nghề mới.
Trong kỷ nguyên số, công tác dư luận xã hội không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà còn phải chủ động dự báo, tham mưu và quản trị niềm tin xã hội.
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 1/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về xung đột Mỹ-Iran, làn sóng di cư ở Tây Ban Nha và việc Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.
Bộ Chính trị quyết định Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương.
Đề xuất nên quy định niên hạn sử dụng cho chung cư được đánh giá là một bước đột phá để gỡ "nút thắt" cải tạo chung cư cũ, nhà tập thể cũ.
Giá tiêu hôm nay 1/8 tại thị trường trong nước chưa có điều chỉnh mới, còn thị trường xuất khẩu chỉ ghi nhận Indonesia tăng giá.
Bộ GD&ĐT dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách học bổng, quy định cách xác định top 30% thí sinh, quy trình xét duyệt và chi trả.
Giá lúa gạo hôm nay 1/8 tại thị trường trong nước nhìn chung ổn định, riêng gạo thơm Jasmine ở chợ lẻ tăng 2.000 đồng/kg.
Tháng 8 là thời kỳ chính mùa mưa ở Bắc Bộ, đề phòng các đợt mưa lớn kéo dài nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng; ngoài ra, Biển Đông cũng có thể đón bão.
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.
Nga tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo và UAV, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Ngày 1/8, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huy Hoàng, 54 tuổi về hành vi giật túi xách, kéo lê nạn nhân trên đường.
Siêu bão Dolphin giảm xuống cấp 16, giật trên cấp 17, dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực biển Đông gây gió mạnh, sóng lớn.
Ngoài tân hoa hậu, cú ngã mạnh khi chạy mô tô trên sân khấu của Hoa hậu Yến Nhi tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026 cũng là tâm điểm chú ý của khán giả.
Ngô Minh Hiếu - nam sinh từng truyền cảm hứng với câu chuyện cõng bạn đi học suốt 10 năm mới đây đã chính thức tốt nghiệp ngành Y khoa
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