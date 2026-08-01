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Xuất bản ngày 01/08/2026 01:54 PM
Xuất bản ngày 01/08/2026 01:54 PM

TS Bùi Ngọc Sơn: Công nghệ AI dần thay thế con người, nhiều nghề mới xuất hiện

(VTC News) -

TS Bùi Ngọc Sơn phân tích, “làn sóng” AI xóa sổ việc làm của rất nhiều người nhưng cũng sẽ tạo loạt ngành nghề mới.

VTC News
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