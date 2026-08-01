Tin mới

TS Bùi Ngọc Sơn: Công nghệ AI dần thay thế con người, nhiều nghề mới xuất hiện TS Bùi Ngọc Sơn phân tích, “làn sóng” AI xóa sổ việc làm của rất nhiều người nhưng cũng sẽ tạo loạt ngành nghề mới.

Công tác Tuyên giáo và Dân vận: Chuyển từ quản lý thông tin sang quản trị niềm tin Trong kỷ nguyên số, công tác dư luận xã hội không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân mà còn phải chủ động dự báo, tham mưu và quản trị niềm tin xã hội.

Tin nóng thế giới hôm nay 1/8: Lầu Năm Góc đề nghị cấp thêm 18,2 tỷ USD để bổ sung vũ khí Tổng hợp tin tức thế giới ngày 1/8, cập nhật diễn biến đáng chú ý về xung đột Mỹ-Iran, làn sóng di cư ở Tây Ban Nha và việc Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương Bộ Chính trị quyết định Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi tên thành Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đề xuất quy định niên hạn sử dụng căn hộ: Gỡ 'nút thắt' hàng chục năm trong cải tạo chung cư cũ Đề xuất nên quy định niên hạn sử dụng cho chung cư được đánh giá là một bước đột phá để gỡ "nút thắt" cải tạo chung cư cũ, nhà tập thể cũ.

Giá tiêu hôm nay 1/8: Trong nước tiếp tục neo ở mức cao, thế giới ít biến động Giá tiêu hôm nay 1/8 tại thị trường trong nước chưa có điều chỉnh mới, còn thị trường xuất khẩu chỉ ghi nhận Indonesia tăng giá.

Bộ GD&ĐT đề xuất cách xác định top 30% để nhận học bổng ngành chiến lược Bộ GD&ĐT dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách học bổng, quy định cách xác định top 30% thí sinh, quy trình xét duyệt và chi trả.

Giá lúa gạo hôm nay 1/8: Gạo thơm Jasmine ở chợ tăng 2.000 đồng/kg Giá lúa gạo hôm nay 1/8 tại thị trường trong nước nhìn chung ổn định, riêng gạo thơm Jasmine ở chợ lẻ tăng 2.000 đồng/kg.

Dự báo thời tiết tháng 8: Miền Bắc vào mùa mưa, Biển Đông có thể đón bão Tháng 8 là thời kỳ chính mùa mưa ở Bắc Bộ, đề phòng các đợt mưa lớn kéo dài nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất đá, ngập úng; ngoài ra, Biển Đông cũng có thể đón bão.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 Sáng 1/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, dự Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Tên lửa và UAV Nga dội xuống Kiev, nhiều người thương vong Nga tập kích Kiev bằng tên lửa đạn đạo và UAV, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Bắt nghi phạm cướp giật tài sản, kéo lê nạn nhân ở TP.HCM Ngày 1/8, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Huy Hoàng, 54 tuổi về hành vi giật túi xách, kéo lê nạn nhân trên đường.

Tin siêu bão Dolphin: Giật trên cấp 17, có thể gây gió mạnh sóng lớn ở Biển Đông Siêu bão Dolphin giảm xuống cấp 16, giật trên cấp 17, dự báo sẽ ảnh hưởng đến khu vực biển Đông gây gió mạnh, sóng lớn.

Hoa hậu Yến Nhi nói gì về sự cố ngã xe tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026? Ngoài tân hoa hậu, cú ngã mạnh khi chạy mô tô trên sân khấu của Hoa hậu Yến Nhi tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026 cũng là tâm điểm chú ý của khán giả.