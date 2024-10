Mỗi ngày ăn bao nhiêu bát cơm là phù hợp?

A

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Ninh, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, trung bình mỗi ngày người Việt ăn khoảng 4 bát cơm. Lượng cơm ăn trong một ngày của người Việt bằng khẩu phần tinh bột trong một tuần của người châu Âu. Đây cũng là lý do khiến bệnh tiểu đường ở các nước châu Á và Việt Nam cao hơn nhiều so với các nước châu Âu. Nghiên cứu của Đại học Y tế công cộng Harvard (Mỹ) cho biết ăn gạo trắng làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường, thậm chí cao hơn nhiều so với đồ uống có ga. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, sử dụng một bát cơm trắng mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường lên 11%. Ăn nhiều cơm sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới tim mạch. Do đó, bạn không nên ăn quá 3 bát một ngày, hãy tập thói quen giảm lượng cơm trắng ở mỗi bữa ăn, thay vào đó hãy đa dạng các món ăn đi kèm.