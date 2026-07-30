Sở VHTT TP.HCM lên tiếng về album gây tranh cãi của rapper MCK

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo thường kỳ tại Trung tâm Báo chí TP.HCM chiều 30/7, đại diện Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM lên tiếng về tranh cãi xung quanh album HVL của rapper MCK (Nghiêm Vũ Hoàng Long).

Đối với những ý kiến phản ánh liên quan đến nội dung MV, Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM cho biết đã nắm vụ việc liên quan nội dung MV này. Ngày 28/7/2026, Sở mời ông Nghiêm Vũ Hoàng Long (MCK) đến làm việc để trao đổi, làm rõ các nội dung được phản ánh.

Sở đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xem xét vụ việc theo đúng quy định của pháp luật và quy trình chuyên môn. Sau khi hoàn tất việc xem xét, có kết luận theo thẩm quyền, Sở sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí và công chúng.

Rapper MCK gây tranh cãi về album chứa nội dung phản cảm.

Về căn cứ pháp lý, Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó nghiêm cấm việc sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt hoặc hình thức biểu diễn trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cho biết, quan điểm của Sở là luôn tôn trọng quyền tự do sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân và quyền sáng tạo nghệ thuật cần được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, gắn với trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với các giá trị đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Trước đó, album HVL được MCK tung ra vào tối 17/6. Chỉ sau chưa đầy 1 tuần, album của MCK đạt tổng hơn 6,1 triệu lượt xem trên YouTube. Sự tăng trưởng lượt xem đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tuy nhiên, album tao ra nhiều phản ứng trái chiều khi một số ý kiến cho rằng các sản phẩm này xuất hiện nhiều ngôn từ tục, hình ảnh và ẩn dụ được cho là liên quan đến chất kích thích.

Dù ê-kíp đã gắn cảnh báo “Nội dung nhạy cảm, hãy xem và nghe với sự nhận thức” trước mỗi MV, song các sản phẩm vẫn được phát hành trên những nền tảng miễn phí như YouTube, TikTok dễ tiếp cận đông đảo công chúng, trong đó có người chưa thành niên.