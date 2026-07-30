(VTC News) -

Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 30/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQB 30/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQB 30/7 - Kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 30/7/2026 - Xổ số Quảng Bình thứ 5 ngày 30/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 30/7/2026.

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- XSQB 23/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 23/7/2026 có giải đặc biệt là 236912 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQB 23/7, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 23/7/2026

- XSQB 16/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 16/7/2026 có giải đặc biệt là 751697 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQB 16/7, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 16/7/2026

- XSQB 9/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình mở thưởng ngày 9/7/2026 với giải đặc biệt là 988594 và các hạng giải khác như sau:

XSQB 9/7, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 9/7/2026

- XSQB 2/7/2026

Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 2/7/2026 có giải đặc biệt là 702668 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQB 2/7, kết quả xổ số Quảng Bình ngày 2/7/2026

Cơ cấu giải thưởng XSQB

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Quảng Bình gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm Công ty XSKT Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 gồm Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 gồm Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 gồm Công ty XSKT Ninh Thuận, Gia Lai sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay 30/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.