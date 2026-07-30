Đồng hồ trẻ em dưới 2 triệu: Nhiều lựa chọn đáng cân nhắc

(VTC News) -

Phân khúc thiết bị đeo cho trẻ em đang thay đổi khá rõ trong thời gian gần đây. Nếu trước đây phụ huynh thường phải cân nhắc giữa giá bán và các tính năng liên lạc cơ bản, thì nay nhóm sản phẩm dưới 2 triệu đồng đã có nhiều lựa chọn hơn, trải từ các mẫu thiên về nghe gọi, định vị đến những mẫu chú trọng giao diện thân thiện và ngoại hình hợp lứa tuổi.

Giá dễ tiếp cận không còn là lợi thế duy nhất

Ở tầm dưới 2 triệu đồng, người mua hiện có thể bắt gặp khá nhiều mẫu đồng hồ định vị trẻ em đến từ các thương hiệu quen thuộc. Điều này cho thấy thị trường đã bước qua giai đoạn sản phẩm chỉ dành cho một nhóm nhỏ phụ huynh muốn thử nghiệm.

Khi số lượng mẫu mã tăng lên, giá bán trở thành điều kiện cần hơn là yếu tố quyết định duy nhất. Phụ huynh thường nhìn vào bài toán thực tế hơn: bé có đeo thoải mái không, có gọi nhanh được khi cần không, giao diện có đủ dễ để trẻ tự làm quen hay không và thiết bị có tạo cảm giác yên tâm trong việc theo dõi hằng ngày hay không.

Masstel Smart Hero 3.0 là ví dụ tiêu biểu cho hướng tiếp cận này, với phần hiển thị trực quan và phong cách thiết kế quen thuộc, không tạo cảm giác khó dùng cho trẻ mới làm quen.

Nghe gọi và kết nối vẫn là trục cạnh tranh chính

Với phụ huynh có con ở độ tuổi tiểu học, nhu cầu lớn nhất thường vẫn là giữ liên lạc nhanh. Đây là lý do tính năng nghe gọi tiếp tục là trung tâm của phân khúc này, đặc biệt khi nhiều mẫu đã chuyển sang hướng kết nối thuận tiện hơn và giao tiếp trực tiếp ngay trên cổ tay.

Ở góc nhìn thị trường, đây cũng là cách các hãng rút ngắn khoảng cách giữa đồng hồ trẻ em và trải nghiệm quen thuộc của một chiếc smartwatch. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở việc sản phẩm cho trẻ phải đơn giản hơn, ít thao tác hơn và ưu tiên sự an tâm hơn là hệ sinh thái ứng dụng.

Thiết kế thân thiện với trẻ em là điểm cộng ngày càng rõ

Nếu trước đây nhiều mẫu đồng hồ trẻ em trông khá “kỹ thuật”, thì hiện nay yếu tố hình thức được các hãng đầu tư hơn hẳn. Màu sắc tươi, giao diện dễ nhìn và kiểu dáng nhỏ gọn đang trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng, vì đây là nhóm sản phẩm phải được trẻ chấp nhận đeo mỗi ngày.

Masstel Smart Hero 3.0 có giao diện hiển thị trực quan, phù hợp với xu hướng ưu tiên sự dễ làm quen ở phân khúc dưới 2 triệu đồng.

KidCare K25 cho thấy các hãng đang chú trọng hơn vào màu sắc và giao diện để tăng mức độ phù hợp với trẻ em.

Cạnh tranh đang chuyển sang trải nghiệm hàng ngày

Một thực tế dễ thấy là phụ huynh không mua đồng hồ trẻ em chỉ để xem thông số. Họ quan tâm cảm giác dùng mỗi ngày: màn hình có dễ xem giờ, thao tác có đơn giản, dây đeo có tạo cảm giác thoải mái và tổng thể sản phẩm có phù hợp với môi trường học đường hay không.

Vì thế, những mẫu có giao diện sáng sủa, bố cục quen mắt và ngoại hình gọn gàng thường chiếm ưu thế ở tầm giá dưới 2 triệu đồng. KidCare K25 là một ví dụ theo hướng này, khi thiết kế màu hồng nhạt và mặt hiển thị nhẹ nhàng giúp sản phẩm gần hơn với nhu cầu thẩm mỹ của trẻ nhỏ.

Nhiều lựa chọn hơn đồng nghĩa phụ huynh có thể chọn đúng nhu cầu hơn

Việc phân khúc dưới 2 triệu đồng trở nên đông đúc không chỉ là tín hiệu cạnh tranh giữa các hãng, mà còn có lợi trực tiếp cho người mua. Thay vì phải mua một mẫu “cố gắng làm đủ mọi thứ”, phụ huynh giờ có thể tìm đúng kiểu sản phẩm mình cần: ưu tiên liên lạc, ưu tiên thiết kế hợp trẻ, hay cần một mẫu dễ làm quen cho bé dùng lần đầu.

Masstel Smart Hero Star là ví dụ cho hướng làm sản phẩm gần gũi hơn với trẻ, khi ngoại hình tươi sáng và giao diện vui mắt góp phần giảm cảm giác khô cứng vốn dễ thấy trên thiết bị công nghệ dành cho bé.

Masstel Smart Hero Star phản ánh xu hướng đưa yếu tố gần gũi và dễ đeo lên ngang hàng với tính năng cơ bản.

Nhìn rộng hơn, cuộc cạnh tranh ở nhóm giá này đang đi theo hướng tích cực: hãng nào hiểu rõ nhu cầu sử dụng hằng ngày của gia đình sẽ có cơ hội nổi bật hơn. Điều đó cũng lý giải vì sao thị trường không chỉ thêm sản phẩm mới, mà còn thêm nhiều cách tiếp cận khác nhau cho cùng một mức giá.

Tại Thế Giới Di Động, nhóm đồng hồ thông minh định vị trẻ em đang được phân phối chính hãng với mức giá dễ tiếp cận, phù hợp nhu cầu tìm mua thiết bị liên lạc và theo dõi cơ bản cho bé. Người dùng cũng có thể tham khảo thêm các ưu đãi hỗ trợ mua sắm như trả góp 0% cùng chính sách bảo hành chính hãng để yên tâm hơn khi chọn thiết bị cho con.