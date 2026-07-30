Bơm hóa chất GODO: Giải pháp chống ăn mòn, an toàn, giá tốt

(VTC News) -

Bơm hóa chất GODO là gì?

Bơm hóa chất GODO là dòng bơm màng khí nén (AODD Pump) chuyên dụng được thiết kế để làm việc trong môi trường hóa chất độc hại. Thay vì sử dụng động cơ điện, máy sử dụng năng lượng khí nén để làm chuyển động các màng bơm luân phiên, tạo ra chu kỳ hút và đẩy chất lỏng.

Điểm đặc trưng của dòng bơm hóa chất là sự đa dạng về vật liệu cấu tạo phi kim loại (như nhựa PP, PVDF) giúp máy hoàn toàn “miễn nhiễm” với các phản ứng oxy hóa của hóa chất ăn mòn mạnh.

Tại sao nên chọn bơm màng GODO cho ngành hóa chất?

Việc sử dụng bơm màng GODO mang lại 4 giá trị cốt lõi mà mọi doanh nghiệp sản xuất hóa chất đều tìm kiếm:

Khả năng chống cháy nổ

Vì vận hành 100% bằng khí nén, máy bơm GODO không phát sinh tia lửa điện. Đây là ưu điểm khi bơm các loại dung môi dễ bay hơi, cồn hay xăng dầu. Điều này giúp doanh nghiệp loại bỏ hoàn toàn nguy cơ hỏa hoạn trong nhà xưởng.

Kháng ăn mòn hóa học xuất sắc

Máy bơm hóa chất GODO cung cấp các loại thân bơm bằng nhựa Polypropylene (PP) hoặc nhựa PVDF cao cấp. Những vật liệu này có khả năng chịu được các loại axit mạnh như H2SO4, HCL,... ở nhiều nồng độ và nhiệt độ khác nhau.

Thiết kế kín khít, chống rò rỉ

Máy bơm màng hóa chất GODO với thiết kế buồng bơm kín khít đảm bảo hóa chất độc hại không bị tràn ra môi trường, bảo vệ sức khỏe công nhân và tránh lãng phí nguyên liệu.

Khả năng tự mồi và chạy khô

Máy có thể tự hút chất lỏng mà không cần mồi (khả năng hút khô lên tới 5m). Đặc biệt, nếu nguồn cấp hóa chất bị hết, máy vẫn có thể chạy khô liên tục mà không sinh nhiệt hay cháy máy, giúp bảo vệ thiết bị tối đa trước các sự cố vận hành.

Các loại vật liệu chuyên dụng cho bơm hóa chất GODO

Việc lựa chọn đúng vật liệu là yếu tố quyết định đến tuổi thọ của bơm. Dưới đây là 3 sự kết hợp phổ biến nhất:

Thân nhựa PP (Polypropylene) + Màng Teflon

Đây là dòng bơm “quốc dân” nhờ giá thành rẻ và khả năng kháng tốt các loại axit loãng, kiềm và hóa chất xử lý nước thải thông thường.

Thân nhựa PVDF + Màng Teflon

Chuyên dùng cho axit nồng độ cao hoặc hóa chất ở nhiệt độ cao (lên tới 100°C). Nhựa PVDF có liên kết phân tử cực mạnh, chịu được tính oxy hóa khốc liệt hơn nhựa PP.

Thân Inox 304 + Màng Teflon

Thường dùng cho các loại dung môi hữu cơ mạnh hoặc hóa chất trong ngành dược phẩm, thực phẩm yêu cầu tiêu chuẩn vi sinh và độ bền cơ học cao.

Các mẫu bơm màng hóa chất GODO bán chạy nhất

Dưới đây là bảng tổng hợp các mẫu bơm màng hóa chất GODO phổ biến thường được các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn:

Sản phẩm Thân bơm Lưu lượng tối đa Ứng dụng chính QBY3-15 Nhựa PP 22 lít/phút Chiết rót can, phuy, xi mạ nhỏ QBY3-25 Nhựa PP 57 lít/phút Xử lý nước thải, bơm axit HClQBY3-40 Nhựa PP 170 lít/phút Luân chuyển hóa chất bể lớn QBY3-50 Nhựa PP 378,5 lít/phút Bơm dung môi, hóa mỹ phẩm

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Ứng dụng thực tế của bơm màng GODO trong sản xuất

Máy bơm màng hóa chất GODO hiện diện trong hầu hết các quy trình sản xuất có liên quan đến chất lỏng:

Ngành xi mạ và hóa chất: Bơm hóa chất từ bồn chứa sang bể mạ, chiết rót axit từ xe bồn vào kho chứa.

Ngành xử lý nước thải: Bơm các loại hóa chất keo tụ, tạo bông như PAC, Polymer, bùn thải chứa hóa chất ăn mòn.

Ngành sản xuất nước tẩy rửa: Vận chuyển nước giặt, nước rửa chén, dầu gội trong dây chuyền chiết rót tự động.

Ngành in ấn và bao bì: Bơm mực in, dung môi acetone, cồn và các loại keo dán công nghiệp.

Bơm màng hóa chất GODO không chỉ là một thiết bị vận chuyển, mà còn là giải pháp an toàn tối ưu giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản và con người. Với sự đa dạng về vật liệu, khả năng chống cháy nổ và mức giá đầu tư hợp lý, bơm hóa chất GODO chắc chắn là sự lựa chọn không thể bỏ qua đối với bất kỳ hệ thống sản xuất hóa chất nào.