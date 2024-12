Miền Bắc rét sâu, Lai Châu thấp nhất 4,7 độ C

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 17/12

Gần 1 tuần qua, không khí lạnh cường độ mạnh bao trùm miền Bắc khiến nền nhiệt giảm mạnh, trời rét đậm diện rộng trong 2 ngày cuối tuần. Hiện, không khí lạnh trong quá trình suy yếu, nhiệt độ ban ngày tăng nhẹ, trời ấm áp hơn. Tuy nhiên, đêm và sáng, các tỉnh thành ở khu vực này vẫn rét sâu.

Trong sáng nay (17/12), mức nhiệt thấp nhất đo được tại Sìn Hồ (Lai Châu) là 4,7 độ C. Nhiều vùng núi cao rét dưới 8 độ C như: Sa Pa (Lào Cai) 6,3 độ C, Cò Nòi (Sơn La) 6,8 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 7,8 độ C.

Sáng nay, nhiều địa phương ở miền núi phía Bắc nhiệt độ giảm xuống dưới 8 độ C, có nơi rét đậm, rét hại. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Một số khu vực, nhiệt độ thấp nhất sáng nay cũng giảm xuống dưới 10 độ C như Đồng Văn (Hà Giang) 8,2 độ C, Yên Châu (Sơn La) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8,9 độ C. Trùng Khánh (Cao Bằng) nhiệt độ quan trắc được 9,4 độ C, Tam Đường (Lai Châu) 10,2 độ C...

Đây là nhiệt độ thực đo trong lều khí tượng, nhiệt độ cảm nhận bên ngoài có thể thấp hơn tuỳ thuộc điều kiện địa hình.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 10 ngày tới (18-26/12), nhiệt độ thấp nhất tại một số địa phương như Lai Châu, Vĩnh Phúc phổ biến dưới 10 độ C. Trong đó, Lai Châu thấp nhất 6 độ C, Vĩnh Phúc 5 độ C.

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Tại Hà Nội, từ 19-23/12, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-23 độ C, thấp nhất dao động 11-13 độ C.

Đêm Noel (24/12), nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội dự báo khoảng 13 độ C, trời rét, ban ngày 21 độ C, trời nhiều mây, không mưa.

Ngày 25/12, nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội tiếp tục giảm xuống ngưỡng 20 độ C, trời mưa rét, ban đêm thấp nhất 14 độ C.

Ngày 26/12, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội tiếp tục giảm, dao động 13-19 độ C, trời nhiều mây, không mưa.

Ngoài ra, theo Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ và Trung Bộ, khuếch tán yếu xuống Nam Bộ. Gió đông bắc trên vùng biển phía đông Nam Bộ hoạt động trung bình đến mạnh.

Dự báo trong tháng 1-2/2025, không khí lạnh có thể hoạt động mạnh và gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Tháng 3, hoạt động của không khí lạnh tương đương trung bình nhiều năm. Người dân cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá trong thời gian này, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc.

Trong 3 tháng đầu năm 2025, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.