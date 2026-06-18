Mỉa mai Son Heung-min không đi nghĩa vụ quân sự, phóng viên Hàn Quốc xin lỗi

(VTC News) -

Sau khi đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 ở trận ra quân, đội tuyển Hàn Quốc đang tập trung chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Mexico tại lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026 (8h ngày 19/6). Tuy nhiên, thầy trò HLV Hong Myung-bo bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý bởi một tranh cãi liên quan đến truyền thông trong nước.

Ngày 11/6, truyền thông Hàn Quốc dính vào lùm xùm không đáng có khi một số lời lẽ mỉa mai về Son Heung-min vô tình bị lọt vào micro thu âm sân tập. Cụ thể, trong thời điểm mà Son Heung-min và đồng đội đang chạy khởi động, một vài người được cho là phóng viên đã có lời nói không đúng mực với tuyển thủ Hàn Quốc và quên tắt micro, âm thanh lọt vào video trực tiếp.

"Anh ta chạy như đang dẫn cả trung đội vì anh ta đang là đội trưởng? Trông giống cách trong quân đội đấy, vì tôi đoán anh ta là đội trưởng", một giọng nói cất lên. "Mấy người này thậm chí chưa từng vào quân đội, thậm chí không biết quân đội nghĩa là gì", một giọng nói khác xuất hiện. Giọng nói khác tiếp tục câu chuyện và cười: "Có lẽ là biết một chút đấy".

Son Heung-min nhận một số lời lẽ mỉa mai từ các phóng viên. (Ảnh: Reuters)

Sự việc xuất phát từ khoảnh khắc Son Heung-min cùng một huấn luyện viên của đội tuyển Hàn Quốc chạy trước để toàn đội chạy phía sau trong buổi tập. Đây là thông lệ quen thuộc của bất kỳ đội bóng nào khi một thành viên ban huấn luyện cùng đội trưởng sẽ chạy dẫn đầu để thể hiện sự quyết tâm cũng như kỷ luật đội bóng.

Theo thông tin được báo Metro đăng tải ngày 17/6, các cầu thủ Hàn Quốc đã bày tỏ sự bất mãn với các phóng viên. Nguồn tin cho biết các tuyển thủ đã yêu cầu các cơ quan báo chí phải có biện pháp xử lý đối với những cá nhân liên quan. Sau đó, một trong những phóng viên bị chỉ trích đã chủ động xin lỗi toàn đội, đồng thời cho biết sẽ không tiếp tục tham gia đưa tin về đội tuyển Hàn Quốc trong tương lai.

Tuy nhiên, phía cơ quan chủ quản của phóng viên còn lại có phản ứng hoàn toàn khác. Đơn vị này cho rằng việc hạn chế quyền tiếp cận và tác nghiệp của phóng viên là biện pháp quá mức, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động đưa tin như bình thường.

Video: Son Heung-min cùng các đồng đội thắng 2-1 CH Séc

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) lẫn cơ quan báo chí chủ quản đều chưa đưa ra phản hồi chính thức nào xác nhận về danh tính của phóng viên này.

Trên các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc, nhiều ý kiến cho rằng những phát ngôn nhằm vào ngôi sao của Tottenham đã vượt quá giới hạn của hoạt động báo chí chuyên nghiệp. Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng một số phóng viên đã đánh mất tính khách quan cần có khi tác nghiệp cùng đội tuyển quốc gia.