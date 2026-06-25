Messi khác biệt giữa làn sóng giày hồng ở World Cup 2026

(VTC News) -

Tại World Cup 2026, người hâm mộ dễ dàng bắt gặp các cầu thủ sử dụng hàng loạt đôi giày màu hồng trên sân cỏ. Tuy nhiên, Messi lại mang mẫu giày đặc biệt được Adidas thiết kế riêng. Thiết kế này lấy cảm hứng từ đôi F50.6 TUNiT mà anh từng sử dụng tại kỳ World Cup đầu tiên năm 2006, nhưng được tích hợp những công nghệ hiện đại nhất của dòng F50.

Mẫu giày mà số 10 Argentina sử dụng mang tên "El Ultimo Tango" (tạm dịch: Điệu tango cuối cùng), với tông trắng chủ đạo, điểm xuyết các chi tiết xanh da trời và vàng. Adidas ra mắt thiết kế này để kỷ niệm 20 năm kể từ lần đầu tiên siêu sao người Argentina góp mặt tại World Cup, đồng thời như một lời tri ân dành cho kỳ giải có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Mẫu giày thiết kế riêng được Messi sử dụng tại World Cup 2026. (Ảnh: Adidas)

Trong khi đó, Nike, Adidas, Puma, New Balance hay Skechers đều trình làng các mẫu giày thi đấu dành cho World Cup với nhiều sắc độ hồng khác nhau. Xu hướng này phản ánh chiến lược ưu tiên những gam màu nổi bật nhằm giúp cầu thủ thu hút sự chú ý trên sân.

Theo Ben Warren, nhà sáng lập BW Boots UK, công ty cung cấp giày cho nhiều cầu thủ tham dự giải đấu, việc các thương hiệu cùng theo đuổi một phong cách thiết kế không phải điều mới mẻ.

Tuy nhiên, ông cho rằng tại World Cup lần này, sự tương đồng về tông màu mà các nhãn hàng lựa chọn trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Phía Nike cho biết việc sử dụng các màu sắc nổi bật nhằm giúp cầu thủ cảm thấy tự tin hơn, đồng thời tăng độ nhận diện của sản phẩm. Giày màu hồng cũng tạo nên sự tương phản mạnh với màu xanh của mặt sân, giúp khán giả trên khán đài lẫn người xem qua truyền hình dễ dàng nhận ra hơn.

Đằng sau làn sóng giày màu hồng tại World Cup 2026 là một xu hướng đã được dự báo từ nhiều năm trước. Năm 2024, công ty WGSN cho rằng sắc hồng fuchsia sẽ trở thành một trong những gam màu xu hướng của năm 2026. Không chỉ phổ biến trong thời trang, màu sắc này còn được các hãng đồ thể thao đưa lên sân bóng thông qua hàng loạt mẫu giày thi đấu mới.