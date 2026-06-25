Messi đổi ý, cân nhắc dự World Cup 2030?

(VTC News) -

Theo FOX Sports, Lionel Messi vẫn để ngỏ khả năng tham dự World Cup 2030. Dù bước sang tuổi 39, Messi vẫn chưa muốn bàn đến chuyện giã từ đội tuyển quốc gia. Khi được hỏi về khả năng góp mặt tại kỳ giải tiếp theo, siêu sao người Argentina trả lời lấp lửng nhưng vẫn tỏ ra lạc quan.

"Tôi không biết. Thực sự là hiện tại tôi chưa nghĩ đến điều đó. Nó vẫn còn khá xa, nhưng như tôi đã nói, tôi sống từng ngày một và tập trung vào hiện tại", Messi chia sẻ.

Tiền đạo ghi cả 5 bàn thắng của Argentina trong hai trận vòng bảng gặp Algeria và Á khẳng định việc tiếp tục thi đấu hoàn toàn phụ thuộc vào tình trạng thể chất của bản thân.

"Tôi sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa. Miễn là tôi còn có thể đóng góp, cảm thấy sung sức về mặt thể chất và giúp ích được cho các đồng đội, tôi sẽ tiếp tục chơi bóng", anh nói thêm. Đáng chú ý, cách đây ít ngày, chính Messi khẳng định rằng anh sẽ không tham dự thêm kỳ World Cup nào nữa sau năm nay.

Lionel Messi vẫn để ngỏ khả năng tham dự World Cup 2030. (Ảnh: Reuters)

Phong độ hiện tại của Messi cho thấy tuổi tác dường như chỉ là một con số đối với chủ nhân 8 Quả bóng vàng. Với cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Áo, anh đã trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup, vượt qua cột mốc 16 bàn trước đó.

Đó là sự khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2026, sau khi anh lập hat-trick ở trận ra quân. Thành tích này cũng giúp Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi hattrick trong lịch sử giải đấu.

Dù vậy, cựu ngôi sao Barcelona vẫn tỏ ra khiêm tốn khi nói về cột mốc đáng nhớ của mình, đặc biệt sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong trận đấu. "Tôi có quả phạt đền và đáng lẽ có thể nâng tỷ số lên. Nhưng nếu tôi ghi được quả phạt đền đó thì có lẽ tôi đã không ghi hai bàn thắng còn lại. Không ai biết trước được điều gì, nhưng tôi rất hài lòng với kết quả", anh nói sau chiến thắng 2-0 trước Áo ngày 23/6.

Video: Messi lập cú đúp trong trận đấu với Áo

Trong khi đó, HLV Lionel Scaloni nhiều lần nhấn mạnh mong muốn giữ cho đội trưởng Argentina luôn thoải mái và đạt trạng thái tốt nhất, đồng thời ca ngợi bầu không khí đoàn kết trong đội tuyển trên hành trình chinh phục chức vô địch thế giới thứ hai liên tiếp.

"Chúng tôi tin rằng đây là một tập thể có thể cùng nhau vượt qua cả những thời điểm tốt đẹp lẫn khó khăn. Chúng tôi hiểu rằng việc có những người bạn ở bên cạnh luôn khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi đều cảm thấy như vậy và tôi nghĩ Messi cũng cảm nhận tương tự, dựa trên những gì cậu ấy đã chia sẻ", HLV Scaloni nói.

Trong khi phần lớn cầu thủ đã giải nghệ khi bước sang tuổi gần 40, Messi vẫn gây ấn tượng với nền tảng thể lực của mình. Nhân dịp sinh nhật tuổi 39, đội trưởng Argentina đã chia sẻ đoạn video tập thể lực tại đại bản doanh của đội tuyển. Ưu tiên lớn nhất của Messi lúc này vẫn là bảo vệ chức vô địch World Cup.

Argentina đã giành vé vào vòng 1/16 sớm một trận, qua đó tạo điều kiện để HLV Lionel Scaloni có thể cho các trụ cột nghỉ ngơi ở trận cuối bảng J gặp Jordan ngày 28/6.