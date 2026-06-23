Messi vĩ đại tuổi 38: Vị thánh bóng đá gần vượt giới hạn con người

(VTC News) -

Cú đá phạt đền tệ hại ở phút thứ 8 không phải dấu hiệu xấu mà là khởi đầu cho một màn trình diễn không tưởng của Lionel Messi trước đội tuyển Áo. Một pha dứt điểm mang thương hiệu Messi để mở tỉ số trận đấu. Anh khép lại 90 phút mãn nhãn cho người hâm mộ khi khởi xướng pha tấn công và kết thúc bằng cú sút tinh tế ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina trước Áo.

Kỷ lục chỉ là "quà tặng thêm"

17, 18 bàn và Messi chính thức xô đổ kỉ lục của Miroslav Klose để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kì World Cup. Đội trưởng đội tuyển Argentina có nhiều trận thắng nhất trong tất cả các cầu thủ từng dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mỗi trận đấu Messi ra sân là hàng loạt kỷ lục. Tờ Ole của Argentina thậm chí thống kê được rằng "El Pulga" phá tới 6 kỷ lục ở trận đấu sáng nay 23/6 tại Arlington (bang Texas, Mỹ), trong đó có cả những cột mốc mà người bị vượt qua là chính Messi của ngày hôm trước.

Lionel Messi không quan tâm nhiều đến kỉ lục.

Theo giờ Việt Nam, ngày mai Messi sẽ chính thức bước sang tuổi 39. Ở độ tuổi được xem là "dưỡng già", bước chạy của Messi ấy vẫn mang theo hy vọng của đội tuyển Argentina với hàng triệu, thậm chí có thể đến cả tỷ người dõi theo. Messi vẫn nhanh đúng lúc cần nhanh, vẫn khéo léo và biết cách điều khiển mọi thứ bằng trí thông minh, kinh nghiệm lần yếu tố trời phú.

Lionel Messi không có vẻ gì của một người tìm cách xô đổ những kỉ lục và thống kê. Anh sẵn sàng lùi sâu phòng ngự trong một vài thời điểm, bình tĩnh phát triển bóng từ phần sân nhà. Khi đồng đội ở vị trí thuận lợi, Messi lập tức chuyền ngay. Cầu thủ sinh ra tại Rosario chỉ dứt điểm nếu cơ hội thực sự thuận lợi hoặc đó là phương án duy nhất.

"Cuối cùng thì đó chỉ là những con số thống kê. Dĩ nhiên tôi tự hào khi được cạnh tranh với những cầu thủ lớn, nhưng tôi không quá để tâm đến các con số", Messi bình thản khi ghi hat-trick vào lưới Algeria.

Gần vượt giới hạn của con người

"Tôi đã nhắn tin cho Messi sau trận gặp Algeria. Tôi bảo cậu ấy đúng là không thể tin nổi, rằng tôi chỉ biết bật cười khi nhìn thấy những gì cậu ấy vừa làm. Quá điên rồ. Nhưng Leo là vậy. Cậu ấy luôn xuất hiện đúng vào thời điểm cần thiết. Với tôi, không ai có thể so sánh với cậu ấy. Không thể. Cậu ấy gần như vượt khỏi giới hạn con người", đồng đội cũ của Messi là Xavi viết trên tờ The Athletic.

Messi gần vượt giới hạn của loài người.

Không chỉ Xavi, nhiều cầu thủ khác cũng tin tưởng mệnh đề "Messi là người xuất sắc nhất". Từ một tiền đạo huyền thoại như Ronaldo Nazario hay ngôi sao mới nổi Lamine Yamal. Thậm chí, có người còn nói rằng nếu nghi ngờ chuyện Messi giỏi nhất thì hãy nghi ngờ chính bản thân mình trước đã.

Messi không ngẫu nhiên chạm đến giới hạn như vậy.

Xavi phân tích: "Tâm lý của cậu ấy cũng là một khía cạnh phi thường. Với tôi, đó là điều khiến cậu ấy khác biệt. Cậu ấy không chịu nổi thất bại. Cậu ấy có khí chất và thể chất hoàn hảo cho bóng đá. Cơ thể cậu ấy như được tạo ra dành riêng cho môn thể thao này. Hãy quên những bàn thắng cậu ấy ghi vào lưới Algeria đi, hãy nhìn vào lối chơi toàn diện, thể trạng, động lực và khát vọng mà cậu ấy mang vào trận đấu.

Tâm thế của một nhà vô địch bên trong Messi là điều không ai sánh được. Tôi đã thấy cậu ấy là một tài năng đặc biệt từ năm 16 tuổi, nhưng việc duy trì đỉnh cao lâu đến thế thật đáng kinh ngạc".

Lionel Messi không đăng ảnh vùi mình trong phòng gym, không có nghĩa là anh lười biếng và chỉ tận hưởng trái bóng khi bước vào trận đấu. Các đồng đội tiết lộ rằng tiền đạo này theo đuổi chế độ ăn uống nghiêm ngặt. Không pizza, không nước ngọt, không rượu bia và lượng mỡ trong cơ thể của Messi chỉ ở mức 8%, nhiều hơn Ronaldo 1%.

Không cầu thủ nào vô kỉ luật mà có thể đạt thông số như vậy và có thể ghi bàn ở World Cup khi đã ở tuổi 39. Khổ luyện, tài năng thiên bẩm và khát khao vươn lên không ngừng nghỉ tạo ra một Messi gần vượt giới hạn của con người.