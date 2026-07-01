Nhận định, dự đoán tỷ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina: Chủ nhà tiến sâu

(VTC News) -

Trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina diễn ra lúc 7h ngày 2/7 trên sân Levi‘s Stadium, Santa Clara, Mỹ. Siêu máy tính nhận định tỷ lệ thắng của Mỹ và Bosnia & Herzegovina trong 90 phút tương ứng là 67,5% - 14,3%. Xác suất trận đấu phải bước sang hiệp phụ là 18,3%.

Mỹ vào vòng knock-out với tư cách nhất bảng D, ghi 8 bàn sau 3 trận. Bosnia & Herzegovina lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup, nhưng phải giải bài toán sân khách trước đội đồng chủ nhà.

Thông tin nhanh trận Mỹ vs Bosnia & Herzegovina Thời gian: 7h ngày 2/7. Sân: Levi’s Stadium, Santa Clara, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Nhận định bóng đá Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Đội tuyển Mỹ tạo lợi thế sớm ở bảng D bằng 2 chiến thắng trước Paraguay và Australia. Thất bại 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối không có ý nghĩa trong bối cảnh đội chủ nhà xoay tua gần như toàn bộ đội hình.

Mỹ đấu với Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Bosnia & Herzegovina đi tiếp với 4 điểm ở bảng B. Họ hòa Canada 1-1, thua Thụy Sĩ 1-4 rồi thắng Qatar 3-1 ở lượt cuối. Đội bóng của Sergej Barbarez không có phong độ quá đều, nhưng có ưu thế thể hình, bóng cố định và kinh nghiệm của nhóm Dzeko, Kolasinac, Demirovic.

Mỹ sẽ muốn đẩy nhịp bằng pressing và các pha tăng tốc của Pulisic, Dest, Balogun. Bosnia & Herzegovina nhiều khả năng ưu tiên cự ly đội hình chặt, đưa bóng sớm lên tuyến trên và khai thác tình huống cố định.

Phong độ Mỹ

Mỹ ghi 8 bàn ở vòng bảng, vượt thành tích tốt nhất trước đây của họ tại một kỳ World Cup. Đội bóng của Mauricio Pochettino thắng Paraguay 4-1 và Australia 2-0 để giành vé sớm, qua đó có điều kiện giữ sức cho nhóm trụ cột ở lượt cuối.

Đội tuyển Mỹ sớm vượt qua vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Điểm đáng chú ý là tốc độ nhập cuộc. Mỹ đã ghi bàn sớm ở cả 3 trận tại World Cup 2026. Nếu tiếp tục mở tỷ số trước Bosnia & Herzegovina, đội chủ nhà có thể kéo trận đấu về đúng nhịp pressing và chuyển trạng thái quen thuộc.

Balogun là trung phong hiệu quả nhất của Mỹ lúc này. Anh ghi 2 bàn trước Paraguay và tạo áp lực dẫn đến bàn mở tỷ số trước Australia. Pulisic đã trở lại sau vấn đề bắp chân, đồng thời phụ trách các tình huống phạt góc, đá phạt và phạt đền.

Phong độ Bosnia & Herzegovina

Bosnia & Herzegovina có hành trình vòng bảng World Cup 2026 nhiều dao động. Trận hòa Canada giúp họ có điểm tựa, thất bại 1-4 trước Thụy Sĩ phơi bày khoảng trống khi bị đẩy tốc độ, còn chiến thắng Qatar 3-1 đưa đội bóng Balkan lần đầu vào vòng knock-out.

Vũ khí rõ nhất của Bosnia & Herzegovina là bóng bổng. Theo Opta, họ sở hữu đội hình có chiều cao trung bình tốt nhất giải và đã ghi 3 bàn từ phạt góc. Đây là chi tiết Mỹ không thể bỏ qua, nhất là trong các pha phòng ngự bóng hai.

Đội bóng của Barbarez cũng có vài điểm tấn công đáng chú ý. Ermin Mahmic ghi bàn ở cả 2 lần vào sân từ ghế dự bị, trong khi Esmir Bajraktarevic có câu chuyện đặc biệt khi sinh ra tại Mỹ, từng khoác áo đội tuyển Mỹ trước khi chuyển sang đại diện cho Bosnia & Herzegovina.

Bosnia & Herzegovina đứng thứ 3 tại bảng A. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ cần kiểm tra Christian Roldan, Mark McKenzie và Auston Trusty. Tuy nhiên, nhóm trụ cột không gặp vấn đề lớn. Dest, Richards, Antonee Robinson, Tyler Adams, McKennie, Pulisic, Tillman và Balogun đều được dự báo trở lại đội hình xuất phát.

Bosnia & Herzegovina bỏ ngỏ khả năng sử dụng Amar Dedic vì vấn đề ở đùi. Tarik Muharemovic trở lại sau án treo giò và nhiều khả năng đá chính. Dzeko chưa ghi bàn ở World Cup 2026, nhưng kinh nghiệm và khả năng làm tường của tiền đạo 40 tuổi vẫn quan trọng với Bosnia & Herzegovina.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ: Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic.

Dự đoán tỷ số Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Dự đoán Mỹ - Bosnia & Herzegovina: Đội nào thắng?

Mỹ có lợi thế rõ ràng về sân bãi, nhịp tấn công và chất lượng các pha tăng tốc ở hai biên. Tuy nhiên, trận này không dễ mở toang nếu Bosnia & Herzegovina kéo nhịp xuống, giữ nhiều quân quanh trung lộ và buộc Mỹ phải xử lý nhiều tình huống bóng bổng.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Mỹ ghi 8 bàn ở vòng bảng và đang có nhiều điểm kết thúc hơn, nhưng Bosnia & Herzegovina cũng ghi bàn trong 4 trận World Cup gần nhất. Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình khá, chủ yếu đến từ sức mạnh cố định của đội bóng châu Âu.

Số cú sút có thể nghiêng về Mỹ. Pulisic, Dest và Robinson tạo sức ép tốt ở biên, còn Balogun có khả năng kết thúc nhanh trong vùng 16,5 m. Phạt góc là chỉ báo đáng chú ý cho cả hai: Mỹ có Pulisic, Reyna phụ trách điểm rơi; Bosnia & Herzegovina lại rất nguy hiểm với dàn cầu thủ cao lớn.

Dự đoán kết quả: Mỹ 2-1 Bosnia & Herzegovina.