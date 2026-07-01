Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Anh vs CHDC Congo, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Đội tuyển Anh bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với ngôi đầu bảng L. Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel chưa thua trận nào ở vòng bảng, nhưng màn trình diễn trước Ghana và Panama cho thấy họ vẫn còn những vấn đề khi đối đầu các hệ thống phòng ngự thấp.

Trận Anh vs CHDC Congo diễn ra lúc 23h ngày 1/7 trên sân Mercedes-Benz. Đây là cuộc đối đầu giữa ứng viên vô địch giàu kinh nghiệm và đối thủ lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Siêu máy tính dự đoán Anh vs CHDC Congo ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định đội tuyển Anh vượt trội với xác suất thắng trong 90 phút là 73,9%. CHDC Congo có 11,3% cơ hội đi tiếp, trong khi khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 14,8%.

Nếu tính xác suất đi tiếp, Anh có 82% vào vòng 16 đội, trong khi cơ hội của CHDC Congo là 18%. Đây là khoảng cách lớn, phản ánh chất lượng đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận của đội bóng châu Âu.

Đội tuyển Anh có xác suất giành chiến thắng vượt trội. (Ảnh: AP)

Mô hình dự báo của Sports Mole cũng đánh giá Anh vượt trội, dù mức chênh lệch không lớn như Opta. Tuyển Anh có 65% cơ hội giành chiến thắng, trong khi xác suất tạo bất ngờ của CHDC Congo là 13,6%. Khả năng hai đội hoà là 21,4%.

Các chỉ báo bàn thắng không cho thấy trận đấu quá cởi mở. Mốc trên 2,5 bàn đạt 47,75%, thấp hơn mức dưới 2,5 bàn là 52,25%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn là 42,7%. Tỷ số 1-0 cho Anh có xác suất cao nhất với 14,06%, xếp sau là 2-0 với 13,16%.

Đội tuyển Anh vượt trội ở chất lượng cầu thủ

Đội tuyển Anh đứng đầu bảng L với 7 điểm, hiệu số bàn thắng bại 6-2, hơn Croatia 1 điểm. Họ khởi đầu bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia, sau đó hòa 0-0 với Ghana rồi thắng Panama 2-0 để giành quyền đi tiếp.

Khả năng chuyển hóa sức ép thành cơ hội là vấn đề của đội tuyển Anh. Trong trận gặp Ghana, Anh kiểm soát bóng tới 78,9% nhưng không thể ghi bàn và tạo ra rất ít cơ hội. Trước Panama, “Tam sư” áp đảo từ đầu đến cuối nhưng cũng chỉ có 6 pha dứt điểm trúng đích và ghi 2 bàn từ những pha tạt cánh.

Đội bóng của HLV Tuchel vẫn có nền tảng đủ chắc để tạo khác biệt. Anh bất bại 11 trận chính thức dưới thời nhà cầm quân người Đức, trong đó thắng 10 trận. Vấn đề của họ nằm ở nhịp tấn công trước các khối phòng ngự thấp, hơn là sự thiếu ổn định tổng thể.

Harry Kane vẫn là trung tâm ở tuyến đầu. Tiền đạo này đã có 11 bàn thắng tại World Cup, trở thành chân sút số một của bóng đá Anh ở sân chơi này. Ngoài Harry Kane, Jude Bellingham vẫn là điểm tựa của tuyển Anh trong những thời khắc khó khăn.

Trong khi đó, Elliot Anderson đang để lại dấu ấn đậm nét ở hàng tiền vệ khi dẫn đầu đội về số đường chuyền xuyên tuyến, số lần thu hồi bóng và những pha tranh chấp thành công sau vòng bảng.

Cơ hội của CHDC Congo

CHDC Congo đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Họ từng hòa Bồ Đào Nha 1-1, thua Colombia 0-1 và thắng Uzbekistan 3-1 ở lượt cuối để giành vé vào vòng knock-out.

Điểm tựa của đội bóng châu Phi là khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái. Trước Bồ Đào Nha, CHDC Congo chỉ kiểm soát bóng 25% nhưng vẫn tạo ra số cú sút gần tương đương đối thủ. Điều đó cho thấy họ không cần cầm bóng nhiều để tạo nguy hiểm.

Yoane Wissa là nhân tố đáng chú ý nhất. Anh ghi 3 trong số 4 bàn thắng của cả đội tại World Cup 2026, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho CHDC Congo trong lịch sử giải đấu. Khi đội nhà lùi sâu, Wissa có thể trở thành điểm thoát áp lực nhờ tốc độ, khả năng di chuyển sau lưng hàng thủ và xử lý trong vòng cấm.

Congo tham dự vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. (Ảnh: AP)

Dự đoán Anh vs CHDC Congo

Dự đoán Anh - CHDC Congo: Đội nào thắng?

Người hâm mộ Anh có lý do để lo lắng khi HLV trưởng và trợ lý Anthony Barry từng nói về việc tuyển Anh về cơ bản đang tỏ ra hạn chế, và có thể tiếp tục gặp khó, trước các khối phòng ngự thấp.

CHDC Congo vốn dự kiến sẽ chơi thấp, giữ khối đội hình chặt, chờ Wissa và Mayele phản công, đồng thời tin rằng họ có thể tận dụng một trong số ít cơ hội tạo ra. Họ càng có thêm niềm tin sau những màn trình diễn thiếu ổn định của Anh trước Ghana và Panama.

Đại diện châu Phi có thể khiến Anh bế tắc, thậm chí gây lo ngại bằng các pha phản công. Tuy nhiên, đây nhiều khả năng vẫn là một chiến thắng nhọc nhằn khác cho “Tam sư”, song kinh nghiệm cùng bản lĩnh được kỳ vọng sẽ giúp họ giành vé vào vòng 1/8.

Dự đoán tỷ số: Anh 2-1 CHDC Congo