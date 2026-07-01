Phổ điểm môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2026, 2.465 thí sinh đạt 10 tuyệt đối

(VTC News) -

Dưới đây là phổ điểm môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026:

Phổ điểm môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2026.

Theo đó, năm nay, có tới 2.465 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối và có 1 thí sinh đạt 0 điểm. Điểm trung bình đạt 6,19 và điểm trung vị là 6,1. Số lượng thí sinh đạt trên 5 điểm chiếm 25,773 %, đạt trên 7 điểm là 35,158 %. Có tới 27.438 thí sinh đạt từ 5 điểm trở xuống.

Tổng số thí sinh dự thi tăng từ 481.293 (năm 2025) lên 565.056 (năm 2026). Điểm trung bình giảm từ 6.52 (năm 2025) xuống 6.19 (năm 2026).

Tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) tăng mạnh từ 18.63% lên 25.773%. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên giảm từ 43.778% xuống còn 35.158%.

Phú Thọ và Ninh Bình là các địa phương dẫn đầu về điểm trung bình và số lượng điểm 10. Hà Nội ghi nhận số lượng thí sinh đạt điểm 10 cao nhất cả nước với 263 bài thi.

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định.

Đồng thời, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6; lần đầu tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành sau sáp nhập với số lượng thí sinh đăng ký “cao kỷ lục”, hơn 1,2 triệu học sinh cả nước. Đây tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm, vừa phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.