Hơn 89% ý kiến ghi nhận không còn tình trạng công chức sách nhiễu, phiền hà

(VTC News) -

Nội dung trên được Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đưa ra khi trình bày báo cáo tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, sáng 1/7.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết việc sắp xếp tổ kiện toàn tổ chức bộ máy được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt.

Từ đó tạo bước đột phá chiến lược trong việc tinh gọn hệ thống chính trị, mở rộng không gian phát triển và khắc phục triệt để sự cồng kềnh của các tầng nấc trung gian, làm thay đổi căn bản cấu trúc và phương thức vận hành trên mọi phương diện.

Kết quả cụ thể là sắp xếp đơn vị hành chính từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị cấp xã; kết thúc hoạt động 696 đơn vị cấp huyện đã góp phần xác lập quy mô quản trị phù hợp, tối ưu hóa nguồn lực và kiến tạo phát triển.

Bộ máy của hệ thống chính trị, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, lực lượng vũ trang, các cơ quan tư pháp từ Trung ương đến địa phương được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, hướng mạnh về cơ sở, gắn với đổi mới mạnh mẽ, thực chất phương thức hoạt động, nâng cao năng lực thực thi tại các xã.

“Tình trạng hành chính hóa, cắt khúc được khắc phục, chuyển sang cơ chế điều hành trực tiếp, liên thông Trung ương - tỉnh - xã. Độ trễ trong quyết định được thu hẹp, trách nhiệm thực thi được cá thể hóa rõ nét, tạo ra nguồn xung lực mới để chính quyền các cấp thực sự kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân.

Cấp xã từng bước thích nghi với mô hình tổ chức mới, năng lực quản trị, thực thi từng bước được nâng lên”, ông Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.

Đánh giá công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết công tác kiện toàn, bố trí cán bộ sau sáp nhập ở Trung ương và địa phương được thực hiện bài bản, thận trọng, có nhiều đổi mới và tạo sự đồng thuận cao.

Theo đó, đã sắp xếp, bố trí 134 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý, kiện toàn 1.853 lượt nhân sự tại 23 địa phương thực hiện sáp nhập, gắn với định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp; đã giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư.

Công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp có nhiều đổi mới, đồng bộ hơn.

“Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư, chủ tịch cấp tỉnh không phải người địa phương, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, thanh tra, chánh án tòa án, viện trưởng viện kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh không là người địa phương”, ông Nguyễn Duy Ngọc nói

Cùng với tinh gọn bộ máy, hệ thống chính trị và quy định cán bộ, phân cấp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đánh giá đã kịp thời được rà soát hoàn thiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và minh bạch.

Việc quản lý biên chế, xây dựng danh mục vị trí việc làm từng bước bước được triển khai theo mô hình mới, qua đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Một kết quả quan trọng khác được ông Nguyễn Duy Ngọc nhắc đến là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, phục vụ vận hành hiệu quả mô hình mới. Bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân.

“Kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09% ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu, phiền hà. Đây là những minh chứng thực chất, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào các quyết sách của Đảng”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tuyển chọn cán bộ ở một số nơi chưa chặt chẽ

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Duy Ngọc nhận định mô hình tổ chức bộ máy vẫn còn bất cập, vướng mắc, chưa gắn với tính đa dạng của thực tiễn địa phương.

Theo thống kê rà soát, đến nay còn 705/3.321 đơn vị hành chính cấp xã (khoảng 21,23%) chưa đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định. Mô hình tổ chức sau sắp xếp đã hình thành khung tổng thể mới nhưng một số cấu phần bên trong chưa thật sự hoàn thiện.

Năng lực quản trị phát triển và tổ chức thực hiện của cấp xã ở một số nơi chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ khối lượng lớn sau phân cấp. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu nhân sự cơ học mà thiếu nhân sự có chuyên môn sâu trên một số lĩnh vực đặc thù.

Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, cơ cấu chuyên môn mất cân đối ở một số vùng, lĩnh vực chuyên môn. Việc bố trí công chức chưa thực sự gắn kết với quản lý biên chế và vị trí việc làm. Chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ với cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã chưa hợp lý.

“Công tác tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ ở một số nơi chưa được kiểm soát chặt chẽ, chưa gắn kết chặt chẽ với công tác đánh giá cán bộ, kết quả đầu ra sản phẩm công việc. Qua khảo sát bước đầu còn một số cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cán bộ công chức viên chức cấp xã chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, còn một số cán bộ chuyên môn không bố trí đúng vị trí công tác”, ông Nguyễn Duy Ngọc dẫn thực tế.

Đánh giá chung sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã rất thành công, đạt được những kết quả mang tính đột phá, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình, ủng hộ; dư luận quốc tế đánh giá cao.

Dù là việc khó, phức tạp, nhạy cảm và chưa từng có tiền lệ, thực tiễn đã chứng minh bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tư duy đi trước, mang tầm vóc thời đại của Đảng.

Qua 1 năm vận hành mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển.

Đây là nền tảng đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, gắn phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực, bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, cắt giảm khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh.

“Tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm ở cấp cơ sở được phát huy, các xã, phường, đặc khu từng bước trở thành trung tâm vận hành mới, gần dân, sát dân, giảm thiểu chi phí tuân thủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chuẩn bị tâm thế khá, tâm thế khát vọng hành trang đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn tới”, ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định.