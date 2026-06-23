Vợ Messi xúc động nói lời yêu, siêu sao Argentina phản ứng gây sốt

(VTC News) -

Lionel Messi lập cú đúp giúp Argentina thắng Áo 2-0 tại Dallas. Gia đình Messi cũng có mặt trên khán đài để chứng kiến khoảnh khắc ấy. Vợ anh Antonela Roccuzzo cùng ba người con Thiago (13 tuổi), Mateo (10 tuổi) và Ciro (8 tuổi) có mặt để cổ vũ đội trưởng tuyển Argentina.

Sau trận đấu, Antonela đăng tải thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội: “Thật vinh dự khi được chứng kiến anh làm nên lịch sử hết lần này đến lần khác. Em yêu anh!”. Ngay bên dưới bài đăng, Messi đáp lại bằng dòng bình luận ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: “Te amo (Anh yêu em)".

Gia đình đến sân cổ vũ Lionel Messi. (Ảnh: @antonelaroccuzzo/Instagram)

Bài đăng đi kèm loạt ảnh gia đình Messi trên khán đài. Tất cả đều mặc áo đấu sân khách của tuyển Argentina với số 10 và tên Messi phía sau lưng. Antonela cũng chia sẻ hình ảnh chụp trong khu vực VIP, nổi bật với tên của chồng được in trên áo.

Messi bước vào sân gặp Áo với thành tích ngang bằng với huyền thoại Miroslav Klose khi sở hữu 16 bàn thắng ở World Cup. Ngày 17/6, anh đã lập cú hattrick trong chiến thắng 3-0 trước Algeria ở trận mở màn giải đấu.

Trong cuộc đối đầu với Áo, Messi từng bỏ lỡ cơ hội phá kỷ lục ngay từ phút thứ 9 khi thực hiện hỏng quả phạt đền. Tuy nhiên, anh vẫn kịp ghi hai bàn thắng để giành vị trí số một trong danh sách các chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup, đồng thời giúp nhà đương kim vô địch sớm giành vé vào vòng 1/16.

Ngoài ra, Messi nâng chuỗi trận ghi bàn liên tiếp tại World Cup lên con số 6. Thành tích này giúp anh cân bằng kỷ lục của Just Fontaine (World Cup 1958 tại Thụy Điển) và Jairzinho (World Cup 1970 tại Mexico). Nếu tiếp tục lập công trước Jordan ở lượt trận cuối vòng bảng, Messi sẽ thiết lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup.

Video: Messi lập cú đúp trong trận gặp Áo

Một cột mốc đáng chú ý khác là 5 bàn thắng đầu tiên của Argentina tại World Cup 2026 đều do Messi ghi. Trong lịch sử World Cup, điều này mới chỉ từng xảy ra một lần, khi tiền đạo người Nga Oleg Salenko ghi 5 bàn đầu tiên cho đội tuyển Nga tại World Cup 1994.

Không dừng lại ở đó, Messi hiện cũng là tác giả của 6 bàn thắng gần nhất mà Argentina ghi được tại World Cup. Anh gia nhập nhóm cầu thủ hiếm hoi từng ghi liên tiếp 6 bàn cuối cùng của đội tuyển mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bên cạnh Eusebio (Bồ Đào Nha, 1966), Paolo Rossi (Ý, 1982), Salenko (Nga, 1994) và Enner Valencia (Ecuador, 2014 và 2022).