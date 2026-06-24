Bị hỏi về Messi, Ronaldo gắt gỏng: 'Tôi không quan tâm'

(VTC News) -

Sau trận đấu Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0, Cristiano Ronaldo được phóng viên hỏi về áp lực mà các bàn thắng mà Messi ghi được ảnh hưởng lên bản thân. Cầu thủ này phản ứng gay gắt kèm hành động xua tay: "Tôi không quan tâm đến những người khác đâu. Mbappe đã ghi bàn và Haaland cũng vậy". Ronaldo rời đi ngay sau đó.

Ronaldo vượt qua hàng loạt chỉ trích nhắm vào bản thân.

Siêu sao người Bồ Đào Nha có lý do để không vui bởi chính anh và cả đội tuyển Bồ Đào Nha gặp rất nhiều chỉ trích suốt tuần qua. Chiến thắng trước Uzbekistan giúp Bồ Đào Nha vượt qua rất nhiều áp lực ngay từ chính người hâm mộ quê nhà.

Trước trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan, áp lực đổ dồn lên Ronaldo khi anh chơi không tốt ở ngày ra quân. Trong khi đó, Lionel ghi 5 bàn sau 2 trận tại World Cup 2026. Cả Erling Haaland và Kylian Mbappe cũng ghi cú đúp trong 2 trận liên tiếp. Cuối cùng, tiền đạo sinh năm 1985 cũng giải toả áp lực khi ghi 2 bàn giúp đội tuyển Bồ Đào Nha thắng 5-0.

Cristiano Ronaldo bày tỏ: "Tôi thường xuyên trò chuyện với các đồng đội nhưng cũng không thể kiểm soát hết mọi thứ bên ngoài. Các cầu thủ đều có khả năng tự làm chủ bản thân và tôi cố gắng làm điều đó. Tuần vừa qua rất khó khăn, quá nhiều lời chỉ trích gay gắt nhắm vào tôi. Nhưng tôi có 23 năm kinh nghiệm rồi và có thể xử lý tốt.

Trước trận đấu, tôi chia sẻ nhiều điều với các đồng đội, một vài nhận định cá nhân, chỉ trích luôn là cơ hội để chúng ta tự cải thiện bản thân. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã làm việc chăm chỉ. Hãy lo cho việc trong nội bộ bởi rất khó kiểm soát sự việc bên ngoài. Tôi hài lòng vì ghi được hai bàn thắng. Điều quan trọng là phản ứng của toàn đội, họ đã chơi tốt với các pha phối hợp đường nét và nhịp nhàng".

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có 4 điểm và sẽ gặp Colombia ở lượt trận cuối. Mục tiêu của thầy trò HLV Martinez là giành vé vượt qua vòng bảng. Nhiệm vụ này không quá khó khăn một khi Ronaldo đã lấy lại phong độ lẫn niềm cảm hứng chơi bóng.