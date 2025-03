Mẹ vỡ ối ở tuần 21, thai nhi sa một chân ra ngoài

(VTC News) -

Người phụ nữ 27 tuổi, được đi cấp cứu trong đêm. Bác sĩ chẩn đoán cổ tử cung mở 4cm, ối thòng xuống âm đạo và một chân bé sa ra ngoài. Gia đình quyết định đưa sản phụ đến khoa Sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để điều trị.

ThS.BSCKII Trương Minh Phương - Phó khoa Sản bệnh A4 nhận định đây là trường hợp cực kỳ khó giữ thai. Cổ tử cung mở rộng, màng ối tổn thương dẫn đến rò rỉ nước ối, thai kỳ của chị rơi vào tình trạng dọa sảy thai - ối vỡ sớm.

Được sự đồng ý của gia đình, bác sĩ quyết định áp dụng phác đồ điều trị giữ thai với kháng sinh, nội tiết và các biện pháp hỗ trợ chuyên sâu. Nhờ sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ, tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát chặt chẽ, không còn tình trạng dọa sảy thai.

Suốt 10 tuần điều trị đặc biệt, khi nhận thấy thời điểm thích hợp, bác sĩ chỉ định tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi. Một ngày sau mũi tiêm cuối cùng, thai phụ chuyển dạ và được chính bác sĩ Phương trực tiếp đỡ đẻ. Bé gái nặng 1,6kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Ngay sau sinh, bé được chuyển đến khoa Sơ sinh để theo dõi và chăm sóc đặc biệt. Sau một tháng điều trị tích cực, em bé chính thức xuất viện, nặng 2,3kg, khỏe mạnh.

Vỡ ối non có thể khiến thai phụ bị biến chứng nhiễm trùng ối. (Ảnh minh hoạ)

Vỡ ối non xảy ra ở 8-10% thai kỳ, chiếm khoảng 1/4 nguyên nhân gây sinh non. Vỡ ối non có thể khiến thai phụ bị biến chứng nhiễm trùng ối dẫn đến nhiễm trùng huyết, sinh non. Trẻ sinh non có nguy cơ bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, rối loạn chuyển hóa, nhiễm trùng máu, vàng da, vấn đề thị giác và thính giác.

Tình trạng rỉ ối dễ nhầm lẫn với són tiểu. Thai phụ nhận thấy nước ối chảy chậm hơn, thường có màu trắng trong hoặc trắng đục, không mùi, có thể kèm theo cơn gò tử cung cần đến bác sĩ để được chẩn đoán rò rỉ dịch có phải nước ối hay không.

Trường hợp nước ối chảy nhiều kèm xuất huyết hoặc nước ối có mùi và màu lạ, thai phụ cần được can thiệp kịp thời. Khám thai định kỳ là biện pháp phòng ngừa giúp phát hiện sớm các bất thường, lên kế hoạch dự phòng phù hợp cho thai phụ, thai nhi.