Mbappe đá nửa trận không ghi bàn, Pháp thua ngược Bờ Biển Ngà 1-2

(VTC News) -

Video: Đội tuyển Pháp thua Bờ Biển Ngà 1-2.

Đội tuyển Pháp và Bờ Biển Ngà khởi động cho World Cup 2026 bằng trận giao hữu tại Nantes (Pháp) sáng 5/6. Sở hữu dàn sao hùng hậu cả ở đội hình chính lẫn dự bị, đội tuyển Pháp áp đảo nhưng lại thua ngược ngay trên sân nhà. Kylian Mbappe chỉ thi đấu nửa trận và không có bàn thắng.

Pháp kiểm soát bóng 60%, tung ra 15 cú sút và có 6 lần đưa bóng trúng đích. Tuy nhiên, các con số này không phản ánh ưu thế rõ ràng về chất lượng cơ hội. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Pháp chỉ là 0,88, thấp hơn mức 1,31 của Bờ Biển Ngà. Đội khách sút ít hơn, nhưng có 3 cơ hội nguy hiểm và tận dụng tốt hơn hẳn.

Kylian Mbappe chỉ đá nửa trận và không ghi bàn. (Ảnh: Reuters)

Mbappe chỉ thi đấu nửa đầu trận. Anh có một pha dứt điểm bị thủ môn Yahia Fofana cản phá, đồng thời tạo ra 2 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội. Dù vậy, nhân vật nổi bật nhất trên hàng công đội chủ nhà lại là Rayan Cherki. Sau nhiều pha xử lý gây sóng gió, tiền vệ này ghi bàn ở phút 45 bằng cú dứt điểm kỹ thuật từ rìa vòng cấm.

Bờ Biển Ngà không tạo ra nhiều pha tấn công trong hiệp đầu, nhưng cảnh báo Pháp bằng cơ hội rõ ràng của Simon Adingra. Sau giờ nghỉ, đội khách thay đổi mạnh nhân sự và lập tức xoay chuyển cục diện. Phút 53, Nicolas Pepe chuyền dài chính xác để Guela Doue thoát xuống, dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Pháp tiếp tục cầm bóng nhiều trong hiệp hai nhưng không còn tạo sức ép đủ lớn. Đội chủ nhà có 6 cú sút sau giờ nghỉ, chỉ 1 lần trúng đích và gần như thiếu các pha bóng thật sự rõ ràng. Ngược lại, Bờ Biển Ngà chơi trực diện hơn. Phút 84, Guela Doue kiến tạo để Amad Diallo dứt điểm vào góc thấp, ấn định chiến thắng 2-1.

Pháp 1 2 Bờ Biển Ngà Cherki 45' 53' Guela Doue 84' Amad Diallo