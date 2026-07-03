Mặt sưng phù, nổi kín mụn sau vài lần dùng mỹ phẩm dưỡng trắng trên mạng

(VTC News) -

Khoa Da liễu, Bệnh viện 19-8 cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.H. (28 tuổi, Hà Nội) trong tình trạng phù nề toàn bộ khuôn mặt, mắt sưng húp đến mức khó mở, da đỏ rực, nóng rát và ngứa dữ dội.

Trên da xuất hiện dày đặc mụn nước xen lẫn mụn mủ, nhiều vị trí có dấu hiệu bội nhiễm. Theo các bác sĩ, hàng rào bảo vệ da đã bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời có nguy cơ tăng sắc tố sau viêm và để lại sẹo.

Mặt sưng phù, nổi kín mụn sau vài lần dùng mỹ phẩm dưỡng trắng mua trên mạng (Ảnh: BVCC)

Khai thác bệnh sử cho thấy, bệnh nhân tự đặt mua một bộ mỹ phẩm dưỡng trắng được quảng cáo trên mạng xã hội với mong muốn cải thiện làn da nhanh chóng. Chỉ sau vài lần sử dụng, da bắt đầu đỏ rát, sau đó sưng nề và tổn thương lan khắp khuôn mặt.

Sau thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kích ứng cấp tính do mỹ phẩm, kèm bội nhiễm da.

Theo bác sĩ, nhiều sản phẩm mỹ phẩm bán trên mạng không công bố đầy đủ thành phần hoặc chứa các hoạt chất như acid nồng độ cao, corticoid, hydroquinone, hương liệu và chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép. Khi sử dụng không đúng chỉ định hoặc trên nền da nhạy cảm, các chất này có thể phá hủy hàng rào bảo vệ da, gây viêm cấp tính, bỏng hóa chất, rối loạn sắc tố, nhiễm trùng, thậm chí để lại sẹo hoặc khiến da nhạy cảm kéo dài.

Bệnh nhân được điều trị theo phác đồ chuyên khoa gồm kiểm soát phản ứng viêm, giảm phù nề, sử dụng kháng sinh điều trị bội nhiễm, phục hồi hàng rào bảo vệ da và hướng dẫn chăm sóc da sau điều trị. Sau một tuần, tình trạng sưng nề giảm rõ rệt, các tổn thương mụn nước khô dần, da bắt đầu tái tạo và gần như trở lại bình thường.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tin vào những quảng cáo như “trắng cấp tốc”, “trị mụn thần tốc” hay “tái tạo da sau vài ngày”. Chỉ nên sử dụng mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được công bố hợp pháp và phù hợp với từng loại da.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đỏ da, ngứa, bỏng rát, sưng phù, nổi mụn nước hoặc mụn mủ sau khi sử dụng mỹ phẩm, cần ngừng ngay sản phẩm và đến cơ sở chuyên khoa da liễu để được thăm khám, điều trị kịp thời.