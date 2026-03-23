Mặt bằng lãi suất có thể ổn định từ giữa năm

(VTC News) -

Nhận định về mặt bằng lãi suất gần đây, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh OneHousing, cho rằng, lãi suất hiện nay vẫn chưa phải quá cao nếu so với lịch sử của thị trường bất động sản Việt Nam.

"Trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay, thị trường bất động sản Việt Nam đã nhiều lần phát triển trong bối cảnh lãi suất 13%, 14%, thậm chí có thời điểm lên tới 18%. Chỉ riêng giai đoạn 2023 - 2024 vừa qua mới xuất hiện mặt bằng lãi suất thấp như vậy", ông Trung dẫn chứng.

Theo ông, mức lãi suất thả nổi quanh 10% vẫn được xem là có thể chấp nhận đối với thị trường. Mức lãi suất trên 12% mới bắt đầu tạo ra áp lực mạnh hơn đối với hoạt động đầu tư bất động sản.

Mặt bằng lãi suất có thể ổn định từ tháng 6/2026. (Ảnh: Minh Đức).

Về triển vọng sắp tới, ông Trung dự báo nếu không có biến động lớn từ bên ngoài, mặt bằng lãi suất có thể bắt đầu ổn định hơn từ giữa năm 2026. Ngoài ra, nhiều dự án hiện nay được hỗ trợ lãi suất trong những năm đầu, giúp người mua giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu của khoản vay.

"Khi bước qua khoảng tháng 6/2026, các yếu tố về nguồn vốn và điều tiết kinh tế vĩ mô có thể tạo ra sự ổn định hơn cho mặt bằng lãi suất. Khi đó, chi phí vốn sẽ trở nên dễ chịu hơn so với hiện nay", ông Trung nói.

Trong dài hạn, cùng với quá trình tái cấu trúc đô thị, phát triển hạ tầng và gia tăng thu nhập của người dân, bất động sản vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng trong danh mục tài sản của nhà đầu tư cũng như người mua nhà.

Cũng theo ông Trung, dù mặt bằng lãi suất cao có thể ảnh hưởng nhất định tới tâm lý người mua và thanh khoản chung của thị trường nhưng nhu cầu nhà ở về bản chất vẫn là nhu cầu thiết yếu và mang tính dài hạn. Theo ông, việc chờ đợi một "thời điểm hoàn hảo" của thị trường không phải lúc nào cũng là chiến lược tối ưu đối với người mua nhà.

Ông Trung cũng cho rằng bên cạnh nhu cầu ở, người Việt còn có nhu cầu tích lũy tài sản và chuyển giao cho thế hệ sau. Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ, bất động sản vẫn là tài sản có giá trị bền vững theo thời gian. "Khi người mua tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình, đó đã là thời điểm tốt để ra quyết định", ông Trung nhận định.

Đặc biệt, trong giai đoạn thị trường điều chỉnh, người mua nhà ở thực có thể có nhiều cơ hội tiếp cận những sản phẩm tốt với mức giá hợp lý hơn so với giai đoạn thị trường tăng nóng.