Ông Trump tiết lộ Trung Quốc có thể mua 750 chiếc máy bay Boeing từ Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 cho biết Trung Quốc đồng ý mua 200 máy bay của hãng Boeing, đồng thời để ngỏ khả năng nâng tổng đơn hàng lên tới 750 chiếc.

“Thỏa thuận bao gồm khoảng 200 máy bay và cam kết có thể lên tới 750 chiếc nếu họ làm tốt công việc”, ông Trump nói với các phóng viên ngày thứ Sáu, đồng thời cho biết các máy bay này sẽ sử dụng động cơ của GE Aerospace.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Không lực Một, rời Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/5/2026. (Ảnh: Reuters/Evan Vucci)

Trước đó một ngày, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng ca ngợi kết quả ngày đầu tiên trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh và tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nói với ông về kế hoạch đặt mua máy bay Mỹ.

“Ông ấy sẽ đặt mua 200 máy bay. Đó là một thỏa thuận lớn”, ông Trump nói sau các cuộc hội đàm sáng qua giữa hai nhà lãnh đạo.

Hiện chưa có thêm chi tiết về thỏa thuận, bao gồm loại máy bay được đặt mua hoặc thời điểm bàn giao.

Nếu được hoàn tất, đây sẽ là đơn hàng lớn đầu tiên của Boeing từ Trung Quốc trong gần một thập kỷ, sau khi hãng sản xuất máy bay Mỹ gần như bị gạt khỏi thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới do căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington.

Theo hãng dữ liệu hàng không Cirium, cứ 7 máy bay đang hoạt động trên thế giới thì có 1 chiếc đang bay tại Trung Quốc. Boeing dự báo đội bay của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới, lên gần 10.000 chiếc, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của thị trường này đối với các nhà sản xuất máy bay toàn cầu.

Một máy bay 737 MAX tại nhà máy của Boeing ở Renton, bang Washington, Mỹ, ngày 15/4/2026. (Ảnh tư liệu: Reuters/Genna Martin)

Tuy nhiên, phía Trung Quốc đến nay vẫn chưa chính thức xác nhận thỏa thuận. Khi được hỏi trực tiếp sau khi ông Trump rời Bắc Kinh liệu có tồn tại thỏa thuận mua máy bay hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn chỉ nói rằng quan hệ thương mại Trung - Mỹ mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Trong khi đó, đối thủ châu Âu Airbus đã tận dụng khó khăn của Boeing để mở rộng thị phần tại Trung Quốc. Theo Cirium, khách hàng Trung Quốc hiện còn gần 500 đơn hàng tồn đọng với Airbus, so với chưa tới 200 đơn hàng với Boeing.

Một máy bay bay qua khu vực gần sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh trong đợt cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 2/2/2024. (Ảnh tư liệu: Reuters/Florence Lo)

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang thúc đẩy tự chủ trong ngành hàng không thông qua hãng sản xuất máy bay quốc doanh Comac, đơn vị phát triển mẫu máy bay C919 nhằm cạnh tranh với các dòng máy bay thân hẹp của Airbus và Boeing.

Cổ phiếu Boeing đã giảm gần 4% trong phiên ngày 14/5 sau khi ông Trump nói với kênh Fox News rằng Trung Quốc sẽ mua 200 máy bay - con số thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 15/5, cổ phiếu hãng tiếp tục giảm khoảng 1%.

Tổng giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg và CEO GE Aerospace Larry Culp nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc với kỳ vọng chốt các thỏa thuận thương mại hoặc giải quyết tranh chấp kinh doanh.

Theo Reuters, thỏa thuận này cũng được xem là chiến thắng cần thiết đối với ông Trump, trong bối cảnh chính sách thuế quan mạnh tay và các biện pháp thương mại khác của ông đến nay vẫn chưa giúp thu hẹp đáng kể thâm hụt thương mại lớn của Mỹ.