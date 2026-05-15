Hà Nội Tasco Auto thắng đại diện Nhật Bản 3-0 tại Cúp VTV9 - Bình Điền 2026

Chiều 15/5, trận đấu thứ hai tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 diễn ra. Hà Nội Tasco Auto tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại đại diện Nhật Bản Gunma Green Wings.

Set 1 diễn ra với thế trận giằng co trong những điểm số đầu tiên khi Hà Nội Tasco Auto và Gunma Green Wings liên tục bám đuổi nhau.

Đại diện Nhật Bản cho thấy khả năng phòng ngự bền bỉ cùng những pha bóng tốc độ cao, nhưng Hà Nội Tasco Auto tạo khác biệt nhờ hệ thống chắn bóng hiệu quả và sự gắn kết trong lối chơi.

Từ thời điểm Như Quỳnh giúp đội nhà nâng tỉ số lên 7-5, Hà Nội Tasco Auto dần kiểm soát thế trận và liên tục nới rộng khoảng cách. Thanh Thúy cùng Đoàn Xuân thi đấu nổi bật với nhiều pha bám chắn thành công, khiến hàng công của Gunma Green Wings gặp nhiều khó khăn.

Dù đội Nhật Bản nỗ lực bám đuổi, Hà Nội Tasco Auto vẫn duy trì lợi thế nhờ phong độ ổn định. Chung cuộc, đội bóng Thủ đô giành chiến thắng 25-20 để vươn lên dẫn trước 1-0.

Hà Nội Tasco Auto thắng trận mở màn bảng B tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026. (Nguồn: CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto)

Set 2 tiếp tục diễn ra với thế trận cân bằng ở những điểm số đầu tiên trước khi Hà Nội Tasco Auto dần tạo ra khác biệt nhờ lối chơi chắc chắn và khả năng phối hợp hiệu quả.

Thanh Thúy, Ánh Thảo và Đoàn Xuân liên tục ghi dấu ấn với những pha tấn công và chắn bóng chất lượng, giúp đại diện Việt Nam nới rộng khoảng cách từ giữa set đấu.

Trong khi Gunma Green Wings gặp khó trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ, Hà Nội Tasco Auto duy trì sự ổn định để dẫn sâu 21-14 rồi khép lại set đấu với chiến thắng 25-17, qua đó vươn lên dẫn trước 2-0.

Set 3 chứng kiến sự khởi đầu vượt trội của Hà Nội Tasco Auto khi đội bóng Thủ đô nhanh chóng tạo ra cách biệt lớn nhờ lối chơi gắn kết. Trong khi đó, Gunma Green Wings chưa thể phát huy thế mạnh về tốc độ và khả năng phòng thủ đặc trưng của bóng chuyền Nhật Bản, đồng thời gặp nhiều khó khăn trước cặp chắn Thanh Thúy - Đoàn Xuân.

Dù đại diện Nhật Bản cải thiện khả năng bắt bước một và có thời điểm rút ngắn cách biệt để cân bằng tỉ số 16-16, Hà Nội Tasco Auto vẫn duy trì sự ổn định ở thời điểm quyết định.

Ánh Thảo cùng các đồng đội tiếp tục phát huy hiệu quả trên lưới để giữ lợi thế trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 25-21, qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-0.

Thông tin trận đấu

Hà Nội Tasco Auto là đội bóng chuyền nữ Việt Nam gây bất ngờ ở các giải trong nước kể từ đầu mùa giải 2026. Dù mới là đội tân binh, đội bóng Thủ đô đã gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng cả 7 trận tại giai đoạn một của Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Thành tích này giúp họ vượt qua nhiều đội bóng giàu truyền thống như VTV Bình Điền Long An, LPB Ninh Bình hay Binh chủng Thông tin. Phong độ thăng hoa tiếp tục được Hà Nội Tasco Auto duy trì tại Cúp Hùng Vương 2026, nơi họ giành chức vô địch sau chiến thắng 3-0 trước Hóa chất Đức Giang Lào Cai trong trận chung kết.

Ở giải đấu này, Hà Nội Tasco Auto không có sự tham gia của ngoại binh. Dẫu vậy, sự bổ sung Đoàn Thị Xuân từ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã mang đến thêm chiều sâu đội hình và trở thành mảnh ghép quan trọng trong lối chơi của đội bóng Thủ đô.

Gunma Green Wings cũng là đội bóng nhận được nhiều sự chú ý trong lần đầu tham dự Cúp VTV9 - Bình Điền. Đại diện Nhật Bản từng là bến đỗ của chủ công Trần Thị Thanh Thúy ở mùa giải 2025–2026. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao ngoại binh hay lợi thế về thể hình, đội bóng này vẫn được đánh giá cao nhờ lối chơi giàu tốc độ, vận hành chặt chẽ và khả năng phòng ngự bền bỉ đặc trưng của bóng chuyền Nhật Bản.

Điểm đáng chú ý là Gunma Green Wings có chiều cao trung bình thuộc nhóm thấp nhất giải đấu năm nay. Tuy nhiên, hạn chế về thể hình được bù đắp bằng khả năng di chuyển linh hoạt, hệ thống phòng thủ kín kẽ cùng sự kỷ luật trong chiến thuật, những yếu tố đã làm nên bản sắc của đội bóng Nhật Bản trong nhiều mùa giải gần đây.