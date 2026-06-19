Mắc căn bệnh lạ, bé 7 tuổi phải đeo 'mai rùa' từ khi sinh ra

(VTC News) -

Theo TS.BS Dương Mạnh Chiến, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ngay từ khi mới sinh, trên người bệnh nhi xuất hiện một khối nơ vi hắc tố rất lớn. Theo thời gian, tổn thương ngày càng dày lên, cứng hơn, gồ cao và bao phủ gần như toàn bộ vùng lưng, ngực, bụng. Đặc biệt, phần nơ vi quá phát ở vùng lưng tạo thành một khối gồ lớn, khiến hình dáng phía sau của em giống như đang mang một chiếc “mai rùa”.

TS.BS Dương Mạnh Chiến cho biết, đây là ca lâm sàng cực kỳ hiếm gặp. Thông thường, nơ vi hắc tố là bệnh lý bẩm sinh và đa số là lành tính. Tuy nhiên, với những khối nơ vi có kích thước khổng lồ, bề mặt dày, gồ cao, hoặc xuất hiện tình trạng loét, ngứa thì nguy cơ ác tính hóa thành ung thư hắc tố da là rất lớn.

Ngay từ khi mới sinh, trên người bệnh nhi đã xuất hiện một khối nơ vi hắc tố rất lớn.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, khối nơ vi khổng lồ không tăng kích thước đột biến mà sẽ lớn lên tương ứng theo sự phát triển của cơ thể. Với trường hợp này, khối u chiếm tới hơn 1/3 cơ thể em bé. Việc cắt bỏ toàn bộ tổn thương trong một lần phẫu thuật là điều không thể, do trẻ nhỏ không có đủ lượng da lành để che phủ sau cắt u.

"Khó khăn lớn nhất không phải là cắt khối nơ vi đi, mà là sau đó lấy da ở đâu để che phủ. Nếu lấy da ở vị trí khác ghép vào sẽ tạo thêm sẹo lớn, ảnh hưởng nặng nề đến thẩm mỹ của trẻ sau này", bác sĩ Chiến chia sẻ.

Trước bài toán đó, các bác sĩ lựa chọn chiến lược phẫu thuật cuốn chiếu theo từng giai đoạn. Mỗi lần phẫu thuật, ê-kíp sẽ cắt bỏ tối đa phần nơ vi trong giới hạn cho phép, sau đó tận dụng độ đàn hồi tự nhiên của vùng da lành xung quanh để vạt kéo che phủ tổn khuyết. Sau một thời gian vạt da cũ giãn thêm ra, trẻ sẽ tiếp tục được phẫu thuật ở giai đoạn tiếp theo.

Sau 6 lần kiên trì phẫu thuật, quả ngọt đầu tiên đã đến. Khối nơ vi đã giảm đáng kể cả về kích thước lẫn độ dày (giảm khoảng 50% diện tích so với ban đầu). Điều hạnh phúc nhất là cậu bé hiện tại đã có thể đứng thẳng lưng, không còn bị gù rạp xuống như trước.

"Từ hình ảnh giống như một chiếc mai rùa, hiện chúng tôi đã loại bỏ được phần đáng kể khối tổn thương. Tuy nhiên, đây vẫn là hành trình rất dài. Dự kiến bệnh nhi sẽ phải trải qua thêm khoảng 4–5 lần phẫu thuật nữa mới có thể xử lý hết", bác sĩ Chiến thông tin.

Theo phác đồ, sau mỗi lần mổ, vùng da được kéo căng sẽ mềm và giãn dần ra sau khoảng 10–14 ngày giúp trẻ dễ chịu hơn. Vết thương sẽ liền tốt sau khoảng 20 ngày. Bệnh nhi sẽ được xuất viện, theo dõi định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm trước khi bước vào đợt phẫu thuật kế tiếp.

Qua trường hợp này, các bác sĩ nhấn mạnh việc lên kế hoạch điều trị sớm nơ vi hắc tố khổng lồ bẩm sinh có ý nghĩa sống còn. Mặc dù hiện tại khối u chưa có dấu hiệu ác tính, việc loại bỏ tổn thương từ sớm sẽ giúp triệt tiêu nguy cơ ung thư hắc tố trong tương lai, đồng thời cải thiện toàn diện chức năng vận động, thẩm mỹ và giải tỏa tâm lý mặc cảm cho trẻ.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu phát hiện trẻ có nơ vi hắc tố kích thước lớn ngay từ khi sinh, đặc biệt là các tổn thương tiến triển dày lên, gồ cao, loét, ngứa hoặc đổi màu bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ uy tín để được thăm khám và lên kế hoạch điều trị kịp thời.