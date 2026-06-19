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Xuất bản ngày 19/06/2026 04:06 PM
Xuất bản ngày 19/06/2026 04:06 PM

Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/6/2026 - XSTV thứ Sáu 19/6

XSTV 19/6, trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/6/2026, xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 19/6/2026, xổ số Trà Vinh 19/6.

Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 19/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 19/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/6/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 19/6/2026

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- XSTV 12/6/2026

Kết quả xổ số ngày 12/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng có giải đặc biệt là 235477 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 12/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 12/6/2026.

XSTV 12/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 12/6/2026.

- XSTV 5/6/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh ngày 5/6/2026 có giải đặc biệt là 396747 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 5/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 5/6/2026.

XSTV 5/6, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 5/6/2026.

- XSTV 29/5/2026

Kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) ngày 29/5/2026 có giải đặc biệt là 512263 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTV 29/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 29/5/2026.

XSTV 29/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 29/5/2026.

- XSTV 22/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh công bố kết quả xổ số ngày 22/5/2026 với giải đặc biệt là 750681 và các hạng giải khác như sau:

XSTV 22/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 22/5/2026.

XSTV 22/5, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 22/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé có 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp,TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Bình Phước, TP.HCM, Long An, Hậu Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 19/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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