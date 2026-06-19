Audi đưa Q3 và Q5 thế hệ mới về Việt Nam, giá từ 2,099 tỷ đồng

(VTC News) -

Audi Việt Nam ngày 19/6 giới thiệu thế hệ mới của bộ đôi SUV chiến lược Q3 và Q5 tại thị trường trong nước, với giá bán từ 2,099 tỷ đồng đến 2,949 tỷ đồng.

Đây là hai dòng SUV chủ lực của Audi ở phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ và cỡ trung. Mỗi dòng xe có hai biến thể gồm SUV truyền thống và Sportback mang phong cách thể thao, nâng tổng số phiên bản phân phối tại Việt Nam lên bốn lựa chọn.

Theo Audi Việt Nam, Q3 thế hệ mới được định vị là mẫu SUV đô thị cao cấp, tập trung vào trải nghiệm số hóa và các công nghệ hỗ trợ lái. Trong khi đó, Q5 thế hệ mới là bước nâng cấp toàn diện về nền tảng, công nghệ và khả năng vận hành, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu SUV cỡ trung đa dụng nhưng vẫn đảm bảo tính sang trọng và hiệu suất.

Ông Joost van Houwelingen, Tổng giám đốc Audi Việt Nam, nhấn mạnh thị trường Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với thương hiệu tại châu Á, khi khách hàng không chỉ quan tâm đến một chiếc xe sang mà còn tìm kiếm trải nghiệm công nghệ, cảm xúc và phong cách sống gắn liền với sản phẩm.

Audi Q3 hướng đến trải nghiệm SUV đô thị

Bước sang thế hệ thứ ba, Audi Q3 được thiết kế lại với ngoại hình sắc nét hơn. Bản Q3 SUV sử dụng gói ngoại thất Advanced, trong khi Q3 Sportback mang phong cách S line thể thao. Cả hai đều được trang bị tiêu chuẩn mâm hợp kim 19 inch, đèn pha LED Plus và cụm đèn hậu LED Pro.

Khoang lái nổi bật với màn hình đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit Plus 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm MMI 12,8 inch. Xe được trang bị điều hòa tự động ba vùng, sạc không dây Qi, hệ thống âm thanh 10 loa cùng gói đèn nội thất đa sắc.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là cần số dạng lẫy gạt được đưa lên phía sau vô lăng, giúp giải phóng không gian khu vực bệ trung tâm để bố trí thêm hộc chứa đồ và khay sạc điện thoại công suất 15 W có chức năng làm mát.

Về vận hành, Q3 sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh công suất 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 250 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp S tronic và hệ dẫn động cầu trước.

Audi Q5 nâng cấp nền tảng và công nghệ

Q5 thế hệ mới là mẫu SUV đầu tiên của Audi phát triển trên nền tảng Premium Platform Combustion (PPC) dành cho các dòng xe động cơ đốt trong. Nền tảng này được hãng kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng vận hành, công nghệ số và trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Tại Việt Nam, cả Q5 SUV và Q5 Sportback đều được trang bị gói ngoại thất S line, mâm Audi Sport 20 inch và hệ thống đèn LED Matrix. Xe còn cho phép tùy chỉnh tám hiệu ứng đèn định vị ban ngày kỹ thuật số.

Bên trong, Q5 sở hữu không gian "Audi Digital Stage" với cụm màn hình cong OLED gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch. Ngoài ra, xe còn có màn hình riêng 10,9 inch cho hành khách phía trước và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 3D Premium gồm 16 loa công suất 685 W, đi kèm sạc không dây 15 W và các cổng USB-C công suất cao lên tới 100 W cho hàng ghế sau. Hàng ghế thứ hai có thể trượt, ngả lưng và gập theo tỷ lệ 40:20:40 nhằm tăng tính linh hoạt khi chở người hoặc hành lý.

Audi Q5 sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh công suất 196 mã lực, mô-men xoắn 340 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp S tronic và hệ dẫn động bốn bánh quattro ultra. Cả hai phiên bản Q5 SUV và Q5 Sportback đều có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,2 giây.

Giá bán Audi Q3 và Q5 tại Việt Nam

Từ tháng 6/2026, Audi phân phối bốn phiên bản mới với giá bán như sau: