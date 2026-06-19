Travel + Leisure gọi tên Phú Quốc đứng thứ 2 trong top đảo tuyệt vời nhất châu Á

(VTC News) -

Travel + Leisure là tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới, với cộng đồng hàng triệu độc giả toàn cầu giàu kinh nghiệm cùng gu du lịch cao cấp.

Giải thưởng Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific được công bố hàng năm, tôn vinh những điểm đến, khu nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch cao cấp nổi bật tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương – thị trường có tốc độ tăng trưởng du lịch năng động bậc nhất thế giới.

Các tiêu chí đánh giá được xem là đặc biệt khắt khe, từ chất lượng dịch vụ, hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí đến dấu ấn thương hiệu và khả năng mang lại trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách.

Phú Quốc vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách những hòn đảo tuyệt vời nhất châu Á - Thái Bình Dương, tăng một bậc so với năm 2025 và vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng như Bali (Indonesia), Palawan (Philippines), Langkawi (Malaysia) hay Sumba (Indonesia). Chỉ xếp sau Koh Samui (Thái Lan), đảo Ngọc đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Vẻ đẹp thiên nhiên của Bãi Kem - top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh – giúp Phú Quốc chinh phục mọi du khách. (Ảnh: Fabl Belek)

Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời phản ánh giai đoạn bứt tốc của điểm đến biển đảo hàng đầu Việt Nam nhờ cú hích từ APEC 2027, cùng hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí và hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Việc tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng quốc tế cũng nối dài chuỗi thành tích ấn tượng Năm 2025, Phú Quốc được tạp chí Condé Nast Traveler - một trong những ấn phẩm uy tín bậc nhất thế giới về du lịch - bình chọn là đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới.

Tháng 3 vừa qua, đảo Ngọc cũng vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 2 ở hạng mục đảo đẹp nhất châu Á năm 2026 trong khuôn khổ giải thưởng Readers’ Choice Awards do độc giả DestinAsian bình chọn.

Việc liên tiếp được các tạp chí du lịch hàng đầu thế giới vinh danh ở những vị trí cao cho thấy sự đồng thuận của giới chuyên môn và độc giả quốc tế về sức hấp dẫn ngày càng lớn của Phú Quốc. Đáng chú ý, một bài viết của DestinAsian nhận định: "Phú Quốc chính là kỷ nguyên mới của du lịch nhiệt đới".

Phú Quốc còn được mệnh danh là "hòn đảo của những kỷ lục" với cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm.

Là hòn đảo có diện tích lớn nhất Việt Nam, Đảo Ngọc nổi tiếng với những bãi biển đẹp như Bãi Kem, Bãi Sao, khí hậu ôn hòa và những đặc sản nổi tiếng như ngọc trai, nước mắm, hạt tiêu...

Không chỉ sở hữu lợi thế thiên nhiên, Phú Quốc còn được biết đến như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam nhờ hệ sinh thái giải trí mang tính biểu tượng, nhiều công trình xác lập kỷ lục Guinness cùng lựa chọn lưu trú đa dạng, từ bình dân đến cao cấp và siêu sang.

Trong những năm gần đây, Đảo Ngọc liên tục bổ sung các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng như chuỗi trình diễn pháo hoa nghệ thuật hằng đêm tại Thị trấn Hoàng Hôn, các show diễn đa phương tiện Kiss of the Sea và Symphony of the Sea, công trình biểu tượng Cầu Hôn, cùng hàng loạt kỷ lục Guinness như tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, nhà hàng bia ven biển lớn nhất thế giới Sun Bavaria GastroPub hay nhà hát ngoài trời có màn chiếu nước và sức chứa lớn nhất thế giới của show Kiss of the Sea.

Đặc biệt, khu vực Hòn Thơm liên tục được làm mới với nhiều trải nghiệm mới, trong đó có Santo Beach Club - mô hình câu lạc bộ bên biển mang phong cách trẻ trung, sở hữu hai hồ bơi vô cực hướng trọn tầm nhìn ra hoàng hôn Nam đảo.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort cũng được xướng tên trong hạng mục Những khu nghỉ dưỡng biển đảo tốt nhất.

Bên cạnh đó là nhiều khu nghỉ dưỡng danh giá mang thương hiệu quốc tế như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton hay New World Phu Quoc Resort. Đáng chú ý, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay cũng vừa được Travel + Leisure vinh danh là một trong những khu nghỉ dưỡng biển đảo tốt nhất Việt Nam tại Luxury Awards 2026.

Sự phát triển của hệ sinh thái này góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, đồng thời thu hút ngày càng nhiều du khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Mông Cổ, Ấn Độ và các thị trường Đông Nam Á.

Sức hút quốc tế của Phú Quốc được phản ánh rõ qua các số liệu tăng trưởng du lịch. Theo thống kê mới nhất từ Sở Du lịch An Giang, từ tháng 1 đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh đón hơn 13,3 triệu lượt khách, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Phú Quốc đón khoảng 4,77 triệu lượt khách, tăng 34,2% và hoàn thành 56,1% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc đạt khoảng 1,17 triệu lượt, tăng 51%, chiếm phần lớn tổng lượng khách quốc tế đến tỉnh. Cùng kỳ, doanh thu du lịch của đảo Ngọc đạt 26.961 tỷ đồng, tăng 50,4%, tương đương hơn 81% tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh, đạt 33.169 tỷ đồng. Những con số này tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng của Phú Quốc đối với ngành du lịch địa phương.

Sự góp mặt của Sun PhuQuoc Airways trên bản đồ hàng không góp phần gia tăng kết nối Đảo Ngọc với đông đảo du khách.

Theo các chuyên gia, sự thăng hạng của Phú Quốc đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó có chính sách miễn thị thực 30 ngày cho khách quốc tế - một trong những chính sách thông thoáng nhất của Việt Nam -, cùng mạng lưới kết nối hàng không liên tục được mở rộng, từng bước đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm trung chuyển mới của khu vực.

Sự xuất hiện của hãng hàng không mang tên hòn đảo - Sun PhuQuoc Airways từ cuối năm 2025 được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối trực tiếp giữa đảo Ngọc với các thị trường quốc tế, giúp du khách tiếp cận điểm đến thuận tiện hơn và thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế trong những năm tới.

Trong thời gian tới, dư địa tăng trưởng của Đảo Ngọc được đánh giá còn rất lớn khi Phú Quốc đang chuẩn bị cho APEC 2027. Hàng loạt dự án trọng điểm như mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng Tổ hợp APEC gồm hàng loạt hạng mục trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ.

Không chỉ phục vụ sự kiện đối ngoại quan trọng bậc nhất khu vực, những dự án này còn tạo nền tảng để Phú Quốc nâng tầm vị thế, hướng tới trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch và tổ chức sự kiện hàng đầu châu Á.