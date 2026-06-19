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Xuất bản ngày 19/06/2026 04:08 PM
Xuất bản ngày 19/06/2026 04:08 PM

Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/6/2026 - XSGL thứ Sáu 19/6

XSGL 19/6, trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/6/2026, xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 19/6/2026, xổ số Gia Lai 19/6.

Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/6/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSGL 19/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSGL 19/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/6/2026 - Xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 19/6/2026

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- XSGL 12/6/2026

Kết quả xổ số ngày 12/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng có giải đặc biệt là 417965 và các hạng giải khác như sau:

XSGL 12/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 12/6/2026.

XSGL 12/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 12/6/2026.

- XSGL 5/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công bố kết quả xổ số ngày 5/6/2026 với giải đặc biệt là 449016 và các hạng giải khác như sau:

XSGL 5/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 5/6/2026.

XSGL 5/6, kết quả xổ số Gia Lai ngày 5/6/2026.

- XSGL 29/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai mở thưởng ngày 29/5/2026 như sau:

XSGL 29/5, kết quả xổ số Gia Lai ngày 29/5/2026.

XSGL 29/5, kết quả xổ số Gia Lai ngày 29/5/2026.

- XSGL 22/5/2026

Kết quả xổ số Gia Lai (XSGL) ngày 22/5/2026 có giải đặc biệt là 954701 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSGL 22/5, kết quả xổ số Gia Lai ngày 22/5/2026.

XSGL 22/5, kết quả xổ số Gia Lai ngày 22/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSGL

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Gia Lai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: XSMT gồm đài Huế, Phú Yên sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMT gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMT gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMT gồm đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMT gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMT gồm đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 19/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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