Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 19/6/2026 - Trực tiếp XSBD 19/6

Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 19/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 19/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 19/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 19/6/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 19/6/2026

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- XSBD 12/6/2026

Kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) ngày 12/6/2026 có giải đặc biệt là 363193 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 12/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 12/6/2026.

- XSBD 5/6/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 5/6/2026 có giải đặc biệt là 103208 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 5/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 5/6/2026.

- XSBD 29/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công bố kết quả xổ số ngày 29/5/2026 với giải đặc biệt là 181994 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 29/5, kết quả xổ số Bình Dương ngày 29/5/2026.

- XSBD 22/5/2026

Kết quả xổ số ngày 22/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng có giải đặc biệt là 796933 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 22/5, kết quả xổ số Bình Dương ngày 22/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, chỉnh sửa.

- Vé số trúng thưởng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày quay số mở thưởng. Nếu để quá thời hạn này, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng sẽ nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp đến nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp,TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Do đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Bình Phước, TP.HCM, Long An và Hậu Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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