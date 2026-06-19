Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 19/6/2026 - XSNT thứ Sáu 19/6

XSNT 19/6. Kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 19/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSNT 19/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSNT 19/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 19/6/2026 - Xổ số Ninh Thuận thứ Sáu ngày 19/6/2026

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- XSNT 12/6/2026

Kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNT) ngày 12/6/2026 có giải đặc biệt là 200088 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSNT 12/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 12/6/2026.

- XSNT 5/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng ngày 5/6/2026 như sau:

XSNT 5/6, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 5/6/2026.

- XSNT 29/5/2026

Kết quả xổ số ngày 29/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận mở thưởng có giải đặc biệt là 715293 và các hạng giải khác như sau:

XSNT 29/5, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 29/5/2026.

- XSNT 22/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công bố kết quả xổ số ngày 22/5/2026 với giải đặc biệt là 792291 và các hạng giải khác như sau:

XSNT 22/5, kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 22/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSNT

Với loại vé có 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Ninh Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng ở hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ 2: XSMT gồm đài Huế, Phú Yên sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: XSMT gồm đài Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMT gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMT gồm đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMT gồm đài Ninh Thuận và Gia Lai sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMT gồm đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMT gồm đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay 19/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.