Hơn 3.600 người sắp bốc thăm trực tuyến mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, Hà Nội

Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) và Tổng công ty Viglacera - CTCP đang hoàn thiện hệ thống bốc thăm trực tuyến để phục vụ đợt mở bán chung cư CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) dự kiến diễn ra trong tháng 6.

Theo liên danh chủ đầu tư bốc thăm trực tuyến là giải pháp nhằm số hóa toàn bộ quy trình, giảm áp lực tổ chức trực tiếp trước lượng hồ sơ lớn. Đồng thời bảo đảm tính công khai, minh bạch tối đa và nâng cao trải nghiệm cho người dân.

Với số lượng hồ sơ lớn gấp nhiều lần nguồn cung, việc tổ chức bốc thăm theo hình thức truyền thống có thể phát sinh áp lực lớn về thời gian, nhân sự và khâu kiểm soát. Hiện 3.654 hồ sơ được ghi nhận là hợp lệ trong khi tổng số căn hộ để bán, thuê mua và thuê là 929 căn.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội CT3 - CT4 Kim Chung.

Trước thực tế đó, giải pháp bốc thăm trực tuyến được lựa chọn nhằm tăng khả năng giám sát, lưu trữ dữ liệu, hạn chế tối đa các tác động chủ quan, từ đó đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng tuyệt đối cho mọi khách hàng.

Quy trình bốc thăm online mua nhà ở xã hội

Theo thiết kế, hệ thống phần mềm được xây dựng nhằm thực hiện toàn bộ quy trình bốc thăm trên môi trường trực tuyến, từ đăng nhập, xác thực thông tin đến thao tác bốc thăm và trả kết quả.

Việc áp dụng hình thức này không chỉ giúp giảm áp lực tổ chức trực tiếp mà còn tạo điều kiện để toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và theo dõi xuyên suốt trên hệ thống điện tử.

Kết quả bốc thăm được xử lý tự động trên hệ thống và không thể chỉnh sửa trong suốt quá trình thực hiện. Toàn bộ dữ liệu tham gia đều được lưu trữ và sao lưu để phục vụ công tác kiểm tra, đối soát khi cần thiết.

Hệ thống được thiết kế để đáp ứng cùng lúc lượng lớn người truy cập, giúp quá trình tham gia diễn ra ổn định ngay cả trong thời điểm cao điểm. Kết quả bốc thăm cũng được hiển thị gần như ngay lập tức trên hệ thống và đồng thời trên thiết bị của người tham gia.

Một trong những điểm đáng chú ý của hệ thống là người dân có thể trực tiếp tham gia bốc thăm trên điện thoại hoặc máy tính cá nhân, giúp quá trình tham gia trở nên chủ động, rõ ràng và thuận tiện hơn.

Hệ thống được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ thao tác để phù hợp với nhiều nhóm người dùng khác nhau. Người tham gia đăng nhập bằng số Căn cước công dân và mã xác nhận gửi về điện thoại. Trước thời điểm bốc thăm chính thức, hệ thống cũng mở đăng nhập thử để người dân làm quen với các bước thao tác.

Theo kế hoạch dự kiến, việc bốc thăm sẽ được tổ chức theo từng nhóm đối tượng và từng khung thời gian cụ thể trong ngày.

Buổi sáng dành cho các trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội; buổi chiều dành cho các trường hợp thuê mua và thuê.

Các nhóm ưu tiên sẽ được thực hiện theo đúng quy định trước khi tiếp tục bốc thăm đối với các hồ sơ còn lại.

Nhà ở xã hội CT3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị mới Kim Chung hiện ghi nhận 3.654 hồ sơ hợp lệ trong khi tổng số căn hộ nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê là 929 căn.

Dự án gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với tổng số 1.104 căn hộ, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội để bán, thuê mua và thuê; 175 căn hộ thương mại. Các căn hộ có diện tích từ khoảng 49,75m² - 63,8m², bố trí từ 2-3 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dân.

Được thiết kế bởi các kiến trúc sư Singapore, các căn hộ tại CT3 Kim Chung chú trọng tính thực tế trong sử dụng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tối ưu không gian sinh hoạt hằng ngày.