Tổng thống Philippines lái xe điện chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau lễ đón

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tại Philippines. (Video: Văn phòng Tổng thống Philippines)

Sáng 1/6, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines.

Sau nghi thức chào cờ và quốc thiều hai nước cùng 21 loạt đại bác chào mừng, Tổng thống Philippines và phu nhân, cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đứng trên bục danh dự. Tổng thống Philippines sau đó mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội Philippines.

Tổng thống Philippines lái xe điện chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hai phu nhân.

Trong khuôn khổ lễ đón, Tổng thống Philippines giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao Philippines tham dự buổi lễ. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân giới thiệu các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham gia chuyến thăm cấp Nhà nước Philippines.

Lễ đón diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện sự coi trọng của Philippines đối với chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Sau lễ đón, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. trực tiếp lái xe điện đưa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến điểm hội đàm.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân là một sự kiện rất đặc biệt. Bởi, đây là chuyến thăm Philippines lần đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng ta. Chuyến thăm diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các nội dung lớn, có tính chiến lược trong hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, cũng như là những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là các vấn đề tại ASEAN. Qua đó, càng tăng cường hơn nữa, củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Đây là nền tảng rất quan trọng cho quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Và đặc biệt, qua chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Philippines sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và trở thành một trụ cột vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Philippines trong thời gian tới. Hiện nay, dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, du lịch giữa ta và Philippines vẫn còn nhiều. Đặc biệt là hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có thế mạnh để bổ sung cho nhau, như lĩnh vực hợp tác về nông nghiệp, an ninh lương thực, về chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Cũng trong chuyến thăm này, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi để cùng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng tham gia, đặc biệt là phối hợp với nhau trong năm Philippines làm chủ tịch ASEAN.